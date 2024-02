Salon de l'agriculture. Concours général : 127 médailles pour la Normandie, qui arrive juste derrière la Bretagne

Lors de la 60e édition du Salon international de l'agriculture à Paris, dans le cadre du Concours général agricole et des finales "Produits et vins" qui ont eu lieu du samedi 24 au mardi 27 février, la Nouvelle Aquitaine est arrivée en tête devant l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes. La Normandie est sixième. Au total, 1 846 produits et 3 330 vins ont été médaillés pour les désigner comme les meilleurs de l'année en France.

1 846 produits et 3 330 vins médaillés

Côté chiffres, 1 846 des 7 293 produits en compétition ont été médaillés. Au total, 649 médailles d'or ont été distribuées. On compte aussi 784 médailles d'argent et 413 médailles de bronze. A noter que 3 330 vins des 13 072 vins en compétition ont été médaillés avec 1 538 médailles d'or, 1 343 en argent et 449 en bronze. 5 465 jurés, parmi lesquels 1 984 jurés professionnels et 3 481 consommateurs, dont certains formés par le concours, ont été enregistrés.

Des exposants du département de la Manche.

La Bretagne devant la Normandie

Au niveau du classement "Produits", la Nouvelle Aquitaine est arrivée en tête avec 304 médailles devant l'Occitanie, 238, l'Auvergne-Rhône-Alpes, 227, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 213. Suivent la Bretagne, cinquième, avec 143 médailles, dont 44 en or, et la Normandie, sixième, avec 127 médailles, dont 39 en or. Les Départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer (DOM-TOM) suivent derrière avec 113 médailles, la Bourgogne-France-Comté, 108, le Grand Est, 108, les Pays de la Loire, 76, les Hauts de France, 68, l'Ile de France, 56, le Centre Val de Loire, 44, et la Corse, 21.

Des exposants de la Seine-Maritime.

Enfin, pour les vins, la Vallée du Rhône rafle 522 médailles devant la Provence, 519, et le Bordeaux, 482.

