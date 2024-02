Salon de l'agriculture. Un bar à bières 100% made in Normandie installé : une initiative "assez unique"

Un bar à bières 100% normand est présent jusqu'au dimanche 3 mars au sein du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Il est géré par l'association régionale des brasseurs de Normandie dans le village "Pavillon Normandie" et réunit douze bières de cinq départements normands.

Douze bières différentes de douze brasseries

Florian Varin, gérant de la brasserie Bakpaker ouverte depuis trois ans à Saint-Saëns près de Rouen, explique ce concept original qui existe depuis seulement deux éditions sur ce salon.

Que trouve-t-on d'autre dans ce village ?

Dans ce village "Pavillon Normandie", on trouve aussi un bar à cidres et les stands de chaque département normand avec plusieurs de leurs producteurs. Un stand consacré aux produits de la mer et à la conchyliculture a également été installé.