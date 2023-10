Terroir. L'IGP Huître de Normandie approuvée par l'Europe

Certains l'aiment de Saint-Vaast ou de Blainville, d'autres de Veules-les-Roses… Dans tous les cas, l'"Huître de Normandie" est désormais une Indication géographique protégée (IGP), inscrite au registre de la commission européenne depuis lundi 30 octobre. Le logo jaune et bleu fera bientôt son apparition sur les bourriches.

De Granville à Sainte-Marguerite-sur-Mer

L'institution décrit précisément le produit ainsi : "L'huître de Normandie est une huître creuse, entière et fraîche. Elle présente une coquille externe dure de forme régulière, sans partie ébréchée ou friable. La coquille est exempte de vase. La chair est de couleur ivoire/blanc perlé à beige avec des reflets gris-perle. La bordure du manteau peut être de la même couleur que la chair ou colorée d'une teinte allant du marron clair au noir. Le muscle est ferme et maintient la coquille fermée hermétiquement pendant son transport et pendant toute la durée de sa commercialisation, permettant ainsi une bonne conservation de l'huître de Normandie."

L'aire géographique de l'IGP est composée des communes littorales des départements de la Manche, du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime, à partir de la commune de Granville à l'ouest et jusqu'à la commune de Sainte-Marguerite sur-Mer à l'est.

La Normandie compte cinq bassins de production : Ouest Manche (de Gouville à Barneville-Carteret), Est Manche (Saint-Vaast-la-Hougue), Baie des Veys (autour d'Isigny-sur-Mer dans le Calvados), Asnelles-Meuvaines (Calvados) et Veules-les-Roses (Seine-Maritime).