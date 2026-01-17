Rouen. Quels sont les grands chantiers qui sortent de terre en 2026 ?

L'année 2026 s'annonce chargée en actualités dans la Métropole de Rouen, notamment en matière d'urbanisme. Des grands projets, lancés parfois il y a plusieurs années, vont commencer à sortir de terre en 2026. Doté d'un budget initial de 180 millions d'euros, le raccordement définitif de la Sud III au pont Flaubert est en bonne voie et le calendrier semble tenu.

Sud III et pont Flaubert enfin raccordés

"On est toujours sur une date de fin de printemps 2026", explique Jean-Charles Philippart, directeur de Bouygues Travaux Publics Régions France, chargé du chantier. Dernière grosse étape en date, le 18 décembre 2025 : le bétonnage du tablier du viaduc Pasteur Est, celui qui passe au-dessus de la voie rapide avant le rond-point de la Motte, toujours en service. "On a derrière nous tous les travaux majeurs de fondation, charpente métallique et génie civil, c'est une belle étape de faite." Pour ce début d'année, Bouygues doit s'attaquer aux travaux de longrines de rive sur les abords du tablier ainsi qu'aux travaux d'étanchéité avant la pose des écrans acoustiques courant mars. Le chantier va se poursuivre ensuite avec les travaux d'enrobés sur la chaussée, les marquages au sol puis les signalisations. Les premières réceptions sont attendues au mois de mai avant la mise en service de la circulation sud/nord en juin, marquant la fin définitive des travaux. La circulation a déjà été rétablie dans le sens inverse en avril dernier.

"L'objectif est de finir d'engager tous les travaux en 2026"

Autre gros chantier qui se concrétise près de Rouen, celui de la rénovation du quartier de la piscine à Petit-Quevilly, construit dans les années 1970. Un quartier vieillissant dont le projet de rénovation a été pensé dès 2015 et concrétisé en 2019 avec les premiers coups de pioche. "C'est un chantier gigantesque pour ne pas dire titanesque", reconnaît la maire de la ville Charlotte Goujon. Il devrait profiter à environ 4 000 habitants, soit 20 % de la population de la commune. Son coût : 83 millions d'euros. "L'objectif est de finir d'engager tous les travaux en 2026, ce qui veut dire qu'on pourrait finir après", explique l'élue. Prochaine échéance : la livraison du nouveau pôle scolaire Niki de Saint Phalle à l'été pour une ouverture à la rentrée de septembre. Après cela, il restera quelques travaux d'aménagement de voirie, la dépollution d'une parcelle et la démolition des anciennes écoles Louis Saint-Just et Elsa Triolet. L'école Sadako Sasaki, la rénovation de la piscine, la plaine des sports et ses 30 000m² d'espace ont déjà été livrés."Il y a une forme de soulagement. Après Niki de Saint Phalle, on sera sur des chantiers qui seront moins gênants pour le quotidien des habitants", conclut l'élue.

Contraint par les derniers épisodes climatiques, le chantier du pont Corneille à Rouen reprend en principe le 19 janvier. L'ouvrage fait l'objet d'un vaste chantier de rénovation depuis le printemps 2024 après la découverte d'une "corrosion avancée du fait de défaut d'étanchéité", explique la Métropole de Rouen qui envisage la fin des travaux en surface "au plus tôt en février". Le reste du chantier, qui doit s'étaler jusqu'en août, concerne les travaux de peinture du pont, moins contraignants pour les usagers. Reste tout de même à faire l'étanchéité sur le quart sud-est de l'ouvrage, les enrobés et joints de la chaussée, puis en dessous du pont, "la reprise et le renforcement des appareils d'appui à la suite d'une corrosion très importante", poursuit la Métropole. 10 000 véhicules et 2 150 vélos empruntent quotidiennement le pont Corneille.