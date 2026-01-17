Manche. Nouveau service militaire : une centaine de jeunes volontaires attendus à Cherbourg

La Manche sera un des centres d'entraînement du nouveau service militaire. Lors de sa cérémonie des vœux, vendredi 16 janvier, le préfet maritime et vice-amiral d'escadre Benoît de Guibert a révélé que Cherbourg accueillerait des volontaires du "service national". Une centaine de volontaires de 18 à 25 ans seront accueillis cette année. Ils seront présents pour un service de 10 mois, dont un mois d'apprentissage, sur la base navale et à l'école des matelots de Querqueville. Ils seront rémunérés environ 800 euros. "L'ambition est de monter à 500 [volontaires] en 2030 et à bien plus encore en 2035", a précisé le préfet. Cela va nécessiter une adaptation des locaux afin de pour accueillir ces effectifs.

Des journées pour la Jeunesse

Ce n'est pas le seul geste que la Marine nationale effectue envers la jeunesse. Des animations "Jeunesse et territoire" seront organisées sur les côtes normandes pour célébrer les 400 ans de la Marine. "Cet anniversaire n'est pas vraiment une commémoration historique. Il est une occasion de toucher les Français et plus particulièrement la jeunesse, en leur rappelant à quoi sert la Marine", précise le vice-amiral d'escadre Benoît de Guibert. Ces journées se composeront d'une cérémonie, de la diffusion d'un film et des ateliers de découverte des métiers de la Marine et de ses partenaires. Rendez-vous le 23 mai à Caen, le 13 juin à Rouen et à Cherbourg pour y assister. Un match de rugby féminin, le challenge "Violette Szabo", sera organisé sur la place Jacques Hébert, devant le centre commercial Les Eléis.

L'anniversaire des 400 ans de la Marine nationale sera fêtés sur tout le territoire normand. - Préfecture maritime