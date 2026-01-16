En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Nouveau pont de Colombelles. La première pierre a été posée ce vendredi

Economie. Souhaité depuis 2019, le projet du nouveau pont de Colombelles prend enfin forme. Les élus et représentants ont posé la première pierre, ce vendredi 16 janvier, juste à côté de l'actuel pont vétuste, vieux de 70 ans.

Publié le 16/01/2026 à 14h16 - Par Léo Besselievre
Les acteurs majeurs étaient réunis ce vendredi 16 janvier, pour la pose de la première pierre du nouveau pont de Colombelles. - Léo Besselievre

Le projet du nouveau pont de Colombelles passe enfin au concret. Les divers acteurs majeurs ont posé, ce vendredi 16 janvier, la première pierre de l'ouvrage visant à remplacer le pont actuel, édifié en 1958. La vétusté de celui-ci et l'obligation d'entretien chaque été contraignent son bon fonctionnement. Le nouveau pont, qui avait fait l'objet de concertations publiques entre 2021 et 2023, a été officialisé en 2024 par le préfet du Calvados.

"Un ouvrage indispensable au territoire"

"Il était temps", se sont exprimés les différents acteurs du projet. C'est notamment le cas du maire de Colombelles, Marc Pottier, qui a ironisé sur la situation : "Demain, on ne pourra plus s'excuser auprès de sa conjointe du retard causé par la fermeture du pont de Colombelles." Ce nouvel ouvrage a été qualifié "d'indispensable au territoire", notamment par Nicolas Joyau, président de Caen la Mer, mentionnant qu'il sera plus fluide de rejoindre l'A13 en venant de Ouistreham.

L'architecte, Thomas Lavigne, avec la maquette du nouveau pont entre les mains, devant l'actuel.L'architecte, Thomas Lavigne, avec la maquette du nouveau pont entre les mains, devant l'actuel. - Léo Besselievre

De plus, de nouvelles activités verront le jour, comme le nautisme. C'était le souhait de Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville-Saint-Clair, qui a demandé un minimum de 4 mètres 50 de tirant d'eau (distance entre l'eau et le pont en hauteur). "La construction de ce pont est dans la continuité du développement local", ont mentionné les maires des deux communes, ajoutant même que "le nord de l'agglomération est sinistré quand le pont actuel est fermé".

Un pont flambant neuf

Architecte du nouveau pont, Thomas Lavigne est le fils de Charles Lavigne, en charge du mythique pont de Normandie. On y retrouve quelques aspects, comme le fait d'être "pleinement intégré à l'environnement et l'histoire, en s'inspirant d'autres ouvrages comme le Pegasus Bridge", a expliqué Thomas Lavigne. Contrairement à l'actuel, le nouveau sera composé d'un passage cyclable et piéton, en plus du passage routier, qui sera emprunté par plus de 20 000 véhicules par jour, dont des poids lourds. D'une longueur totale de 105 mètres, il permettra aux bateaux d'avoir 40 mètres de largeur pour passer, en position ouverte, contrairement à 30 aujourd'hui.

Ce pont, qui a une durée de vie de 100 ans, engage les communes d'Hérouville-Saint-Clair ainsi que Colombelles. Caen la Mer, la Région Normandie ainsi que le Département du Calvados se partagent équitablement le coût total de 20 millions d'euros. Les travaux vont commencer très prochainement, et se termineront au premier trimestre de 2027, pour une mise en service courant été 2027, selon Thomas Lavigne.

Galerie photos
L'architecte, Thomas Lavigne, avec la maquette du nouveau pont entre les mains, devant l'actuel. - Léo Besselievre

1 commentaire

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Raclette 2000 Il y a 58 minutes
Débutant

Il serait intelligent que ce nouveau pont soit mis en service avant le démarrage des travaux de rénovation du Viaduc de Calix.

