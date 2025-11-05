Circulation. Les travaux du nouveau pont de Colombelles ont débuté

Symbole du lien entre les deux rives de l'Orne, le pont de Colombelles va être entièrement remplacé. Confronté à un vieillissement avancé et à des pannes récurrentes, l'ouvrage actuel ne répond plus aux besoins de circulation ni aux exigences de sécurité. Pour garantir durablement la mobilité sur ce secteur stratégique, Ports de Normandie lance la construction d'un nouveau pont, moderne, fiable et adapté aux usages d'aujourd'hui et de demain.

Les travaux ont commencé

Le projet, en concertation depuis plusieurs années avec les habitants et les acteurs locaux, vise à fluidifier la circulation, sécuriser les déplacements et mieux intégrer les mobilités douces. Il permettra également d'optimiser le passage des navires sur le canal. Le chantier, d'un coût total de 22,5 millions d'euros, est financé à parts égales par la Région Normandie, le Département du Calvados et la communauté urbaine Caen la mer. Il mobilise un groupement d'entreprises mené par Eiffage Métal, avec les cabinets Lavigne-Chéron, Arcadis, ISM, Eiffage GC et ETMF.

Démarrés cette semaine, les travaux s'étaleront sur environ 22 mois. Après les premières opérations de débroussaillage et de détection pyrotechnique, la construction du nouvel ouvrage se déroulera en plusieurs étapes : fondations et tablier à l'été 2026, puis raccordement au réseau routier.

Une mise en service prévue début 2027

Le nouveau pont sera accessible à la circulation début 2027, et sera voisin de l'actuel pendant quelques semaines. Ce dernier sera ensuite déconstruit, avant la réalisation d'aménagements paysagers et écologiques destinés à compenser l'impact du chantier.

Les habitants pourront suivre en temps réel l'avancée des travaux via un espace d'information en ligne. L'application Citykomi permettra également d'être informé des ouvertures et fermetures du pont. Avec ce projet d'envergure, Ports de Normandie entend assurer la continuité des échanges entre Caen, Colombelles et Hérouville-Saint-Clair, tout en renforçant l'attractivité du territoire et la sécurité des usagers pour les décennies à venir.