En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Vernon. Le lanceur de fusée MaiaSpace décroche un contrat majeur pour le lancement de satellites

Economie. MaiaSpace, filiale du groupe Ariane implantée à Vernon, a annoncé jeudi 15 janvier la signature d'un important contrat avec Eutelsat pour les lancements de futurs satellites en orbite basse dès l'année 2027.

Publié le 16/01/2026 à 11h59 - Par Pierre Durand-Gratian
Vernon. Le lanceur de fusée MaiaSpace décroche un contrat majeur pour le lancement de satellites
MaiaSpace propose des lanceurs réutilisables à la manière de l'Américain SpaceX. - MaiaSpace

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

MaiaSpace, start-up filiale du groupe Ariane, a confirmé en juin 2025 devant quatre ministres son implantation à Vernon dans l'Eure.

Elle développe un mini-lanceur réutilisable, à la manière de l'Américain SpaceX, destiné à mettre rapidement et de manière économique des satellites en orbite autour de la Terre.

Jeudi 15 janvier, elle confirme que son modèle intéresse avec la signature importante d'un contrat avec Eutelsat pour le lancement de plusieurs satellites en orbite basse, à partir de 2027. Cette entreprise développe le réseau de satellites OneWeb qui fournit une connectivité mondiale à haut débit. Ce sont plus de 650 satellites sur 12 plans orbitaux qui apportent l'internet haut débit, dédié au marché professionnel, dans chaque région du monde.

Une vingtaine de lancements par an dès 2030

"Cet accord avec un opérateur de satellites expérimenté et reconnu confirme que Maia est parfaitement adapté au déploiement ou au renouvellement de constellations de satellites haut débit. Il ouvre également la perspective de sécuriser la majorité de notre carnet de lancements au cours des trois premières années d'exploitation", a précisé Yohann Leroy, le CEO de MaiaSpace.

De quoi réserver un avenir prometteur à Maiaspace donc, qui a déjà sécurisé son accès à l'espace avec l'Agence spatiale européenne (ESA), via un pas de tir existant en Guyane française. L'objectif est d'atteindre une vingtaine de lancements par an au début de la prochaine décennie, avec donc des versions réutilisables et consommables du lanceur.

MaiaSpace est la première entreprise européenne à concevoir, fabriquer et commercialiser un mini-lanceur réutilisable. Ce lanceur offre une capacité d'emport allant jusqu'à 4 000kg en orbite basse.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Vernon. Le lanceur de fusée MaiaSpace décroche un contrat majeur pour le lancement de satellites
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple