Vernon. Le lanceur de fusée MaiaSpace décroche un contrat majeur pour le lancement de satellites

MaiaSpace, start-up filiale du groupe Ariane, a confirmé en juin 2025 devant quatre ministres son implantation à Vernon dans l'Eure.

Elle développe un mini-lanceur réutilisable, à la manière de l'Américain SpaceX, destiné à mettre rapidement et de manière économique des satellites en orbite autour de la Terre.

Jeudi 15 janvier, elle confirme que son modèle intéresse avec la signature importante d'un contrat avec Eutelsat pour le lancement de plusieurs satellites en orbite basse, à partir de 2027. Cette entreprise développe le réseau de satellites OneWeb qui fournit une connectivité mondiale à haut débit. Ce sont plus de 650 satellites sur 12 plans orbitaux qui apportent l'internet haut débit, dédié au marché professionnel, dans chaque région du monde.

Une vingtaine de lancements par an dès 2030

"Cet accord avec un opérateur de satellites expérimenté et reconnu confirme que Maia est parfaitement adapté au déploiement ou au renouvellement de constellations de satellites haut débit. Il ouvre également la perspective de sécuriser la majorité de notre carnet de lancements au cours des trois premières années d'exploitation", a précisé Yohann Leroy, le CEO de MaiaSpace.

De quoi réserver un avenir prometteur à Maiaspace donc, qui a déjà sécurisé son accès à l'espace avec l'Agence spatiale européenne (ESA), via un pas de tir existant en Guyane française. L'objectif est d'atteindre une vingtaine de lancements par an au début de la prochaine décennie, avec donc des versions réutilisables et consommables du lanceur.

MaiaSpace est la première entreprise européenne à concevoir, fabriquer et commercialiser un mini-lanceur réutilisable. Ce lanceur offre une capacité d'emport allant jusqu'à 4 000kg en orbite basse.