Commerce. Licenciée de chez Chanel, elle décide de rendre le luxe accessible à toutes depuis la Normandie (et ça cartonne !)

Pour Anne, 50 ans, le luxe a toujours été une seconde nature. Entrée chez Louis Vuitton à 23 ans, sans diplôme particulier, elle y a bâti une carrière exceptionnelle. Après un licenciement brutal de chez Chanel, elle traverse une période difficile, mais trouve une solution en vendant sa propre collection de sacs de luxe en ligne. "La vente, je l'ai dans le sang", affirme-t-elle.

Une aventure au Japon et la naissance de GD House

Anne découvre alors un secret du marché de la seconde main : les pièces vintage les plus demandées viennent souvent du Japon. Poussée par son instinct et sa passion, elle s'envole pour Tokyo à la recherche de trésors vintage à revendre. Sa fille, Lisa, âgée de 22 ans, impressionnée par la ténacité de sa mère, décide de la rejoindre pour vivre cette aventure unique à ses côtés. Ensemble, elles fondent GD House, une entreprise où se mêlent l'expertise d'Anne et la touche moderne de Lisa.

Leur ascension sur Whatnot est rapide et impressionnante : en un mois, elles vendent 83 pièces.

Un luxe accessible et convivial

Anne, forte de ses années d'expérience dans les maisons de luxe, voit dans GD House une mission plus large : rendre le luxe accessible, sans jugement. "Beaucoup de femmes rêvent d'avoir un beau sac mais n'osent pas entrer dans les boutiques de luxe, par peur d'être jugées", explique-t-elle. GD House, sur Whatnot, propose des pièces de grande qualité avec une approche décontractée et bienveillante, où chaque session de live shopping - ou ventes directes en ligne - devient un moment de partage.

"Notre communauté adore apprendre avec nous, dans une ambiance sans prétention," ajoute Anne. Ce format pédagogique séduit un public en quête d'authenticité et de convivialité dans le monde du luxe.

Le vintage, une tendance en plein essor

Cette aventure normande prend tout son sens dans un contexte où le vintage attire de plus en plus d'adeptes. Selon une étude OpinionWay pour Whatnot, 25% des Français s'intéressent au live shopping, et 72% d'entre eux sont particulièrement attirés par le vintage. GD House ne fait que commencer son parcours, mais leur succès démontre déjà que le luxe de seconde main a de beaux jours devant lui.