Le Havre. L'entreprise Legal veut entrer dans le Top 5 des torréfacteurs français

Les Cafés Legal vont investir au Havre. L'entreprise est née dans la cité Océane en 1851 et y produit toujours l'ensemble de sa gamme. Depuis son rachat en juin dernier par le fonds FnB Private Equity, spécialisé dans l'agroalimentaire, qui détient également les purées Mousline, la marque veut retrouver son rang. Actuellement 7e du marché du café en France, Legal veut accéder à la 4e place. Le marché est actuellement dominé par JDE (L'Or et Senseo), Lavazza (Carte Noire et Lavazza) et Nestlé (Nescafé et Starbucks).

Pour Christophe Pouyès, le PDG. de Legal, il s'agit de "revendiquer les origines de Legal, une réaffirmation de la marque. Nous avons un peu disparu des radars en termes de notoriété. La marque n'a pas bien résisté à la révolution des dosettes au début des années 2000". En termes de volumes, dans les grandes surfaces, le café moulu représente 50% des ventes, 35% pour les dosettes et 15% pour le grain.

Développer le grain

Pour gagner des parts de marché, Legal a repensé son image avec la création d'un nouveau logo. "Nous travaillons sur l'identité visuelle pour mettre en avant l'ancrage du Havre, le made in France." Cela va aussi passer par le lancement de nouveaux produits, notamment le grain. "Il y a une forte croissance ces dernières années. Le marché explose." Depuis juin, l'entreprise havraise propose six références de cafés en grains avec des contenants de 250 grammes à 1kg. Legal va aussi développer les cafés produits pour les marques distributeurs.

L'objectif de Legal est de passer de 2 500 tonnes de café produites tous les ans actuellement à presque 5 tonnes d'ici fin 2025.

Investissements au Havre

Pour parvenir à ses fins, Legal va investir dans son usine du Havre. L'entreprise va construire une deuxième ligne de production de café en grains. Il s'agit d'un investissement de près d'un million d'euros. Elle devrait être opérationnelle pour la rentrée de septembre 2024. Le site havrais emploie actuellement 105 personnes. Des recrutements seront réalisés au lancement de la nouvelle ligne de production.