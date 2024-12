Le Havre. Les Cafés Legal placés en liquidation judiciaire, une centaine de salariés concernés

C'est l'une des marques de café les plus célèbres en France. Cafés Legal, fondée en 1871 au Havre, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, mardi 17 décembre.

La société qui emploie 130 personnes, dont 105 sur son site de production situé sur les hauteurs du Havre, avait d'abord été placée en redressement judiciaire, le 8 octobre dernier, dans l'espoir de trouver un repreneur.

Une hausse des cours du café

"Malgré une forte activité de l'entreprise ces derniers mois, dans une période difficile marquée par une hausse historique des cours du café, aucune solution de reprise n'a pu aboutir, indique l'entreprise dans un communiqué, le tribunal a jugé que la seule offre de reprise déposée ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer la pérennité de cette entreprise."

Un liquidateur judiciaire supervisera la procédure jusqu'à son terme et "veillera au respect des droits des salariés et des créanciers", indique Cafés Legal dont la direction "regrette cette conclusion".

Plusieurs changements de main

Cette liquidation judiciaire intervient alors que la société avait pourtant annoncé "un plan de reconquête" des consommateurs français en novembre 2023, après avoir été rachetée l'été précédent par le fonds d'investissement FNB, propriétaire de la purée Mousline ou des petits pots Nestlé. Quelques mois plus tôt, à l'aube de ses 170 ans, elle avait déjà changé de main, après un rachat par l'homme d'affaires Michel Ohayon (ex-propriétaire de Camaïeu, La Grande Récré ou encore Go Sport). Cafés Legal torréfiait environ 13 000 tonnes de café par an. En 2022, l'entreprise avait réalisé 92% de ses revenus en grandes et moyennes surfaces. L'année suivante, elle indiquait détenir 2,3% du marché du café torréfié et conditionné en France, générant 60 millions d'euros de revenus.