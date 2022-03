Le Havre. LEGAL racheté par le repreneur de Camaïeu, Gap France et Go Sport

Le groupe Hermione People and Brands (HPB) a annoncé mercredi 16 mars avoir fait l'acquisition de Cafés LEGAL. C'est la première fois que HPB s'intéresse à l'alimentaire. Le groupe possédait jusqu'à présent différents magasins affiliés Galeries Lafayette, La Grand Récré, Camaieu, Gap France et Go Sport.

HPB va reprendre l'intégralité de l'entreprise, comprenant l'outil de production, les 68 brevets et les 157 marques de Cafés LEGAL, ainsi que l'ensemble des 137 salariés. La marque, née au Havre en 1851, est le premier employeur du secteur des cafés torréfiés dans la cité Océane. HPB, qui veut se développer dans le secteur alimentaire, vient de créer pour cela une branche Food and Beverage.

• Lire aussi. Commerce. Le Havre, porte d'entrée du café en France

Réactions

Alain Frydman, qui a présidé Cafés LEGAL durant ces 18 dernières années : "Je me réjouis de ce rapprochement avec HPB qui va permettre aux collaborateurs de Cafés LEGAL de bénéficier de son excellence opérationnelle et de son large réseau d'enseignes. Cafés LEGAL va pouvoir renforcer son positionnement made in France au-delà des frontières du pays et accélérer son développement multicanal tout en conservant son esprit familial de PME."

Wilhelm Hubner, président de HPB : "Cafés LEGAL est une marque chère au cœur de tous les Français. En tant que partenaire privilégié des acteurs de la distribution, c'était pour nous une évidence de l'accompagner dans une nouvelle phase de croissance et la faire rejoindre notre collection d'enseignes patrimoniales grand public. Nous remercions chaleureusement Édouard Philippe, ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, ainsi que toute l'équipe municipale pour leur accueil et soutien actif autour de ce magnifique projet."

Pierre René Tchoukriel, nouveau directeur général de Cafés LEGAL : "Cafés LEGAL dispose de réels atouts. L'entreprise porte une vision responsable qui se traduit par des innovations mondiales tout en étant solidement attachée à son territoire en tant que PME modèle. Notre ambition est de poursuivre notre croissance et de renforcer notre positionnement de grande marque étendard du café au service du goût, pour le plus grand plaisir des consommateurs."