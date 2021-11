Commerce. Le Havre, porte d'entrée du café en France

Le Havre est historiquement le port d'entrée du café en France. On y importe tous les ans plus de 150 000 tonnes de café.

C'est en 1664 que débarquent les premiers grains de café en France, depuis le port de Marseille. Il provenait du Moyen-Orient. La France a ensuite décidé d'envoyer des plants de caféiers dans ses colonies, pour commencer la culture du café. Gabriel de Clieu, capitaine d'infanterie, est chargé d'emporter le premier pied en Martinique. Originaire de Dieppe, il était le neveu du curé de Notre Dame du Havre. Dès 1728, ce café provenant des Antilles arrive dans le port du Havre. À partir de 1815, la cité Océane deviendra la principale porte d'entrée du café en France, et l'est toujours. En 1897, on importait déjà plus de 100 000 tonnes par an depuis le port havrais. On ira jusqu'à 250 000 tonnes.

Il existait trois places boursières mondiales pour le café, à New York, Londres et Le Havre

Pendant presque un siècle, Le Havre a non seulement été une place forte du café en France, mais aussi dans le monde. Grâce à son stock important, un marché à terme (une bourse du café) est créé. Le bâtiment de la bourse a été construit en 1880, sur l'emplacement actuel du casino. Il n'existait que trois places boursières à travers le monde : New York, Londres et Le Havre. Des entrepôts géants ont dû être réalisés. Ils ont vu le jour entre 1846 et 1884, autour du bassin Paul Vatine, et sont devenus aujourd'hui les Docks Vauban et le Carré des Docks.

La Seconde Guerre mondiale a bouleversé toute cette organisation. Les familles de négociants ne sont pas toutes revenues au Havre. L'influence de la ville n'a cessé de décroître. En 1972, le marché à terme est transféré à la Bourse de Paris pour fermer définitivement en 1990. Mais un vrai savoir-faire persiste au Havre, permettant à son port de conserver la première place de l'importation du café en France.

Aujourd'hui, ce sont donc 150 000 tonnes de café qui sont importées. Le chiffre est stable depuis de nombreuses années. Cela représente 50 % de la consommation annuelle française. Ce café est du café vert (non torréfié), provenant essentiellement de l'Amérique du Sud (principalement du Brésil) et du Vietnam. L'exportation reste marginale. Elle concerne de petites quantités à destination des DOM-TOM. Le café arrive au Havre majoritairement par conteneurs de 20 pieds dans des sacs en toile (6 000 conteneurs par an).

Il existe quatre gros prestataires pour le dépotage (transport et entreposage) : XP LOG Sealogis et Tramar SRC, sur la zone industrielle, Bolloré au parc logistique du Pont de Normandie et Katoen Natie, le dernier venu, à Radicatel. Parmi les grands industriels qui se fournissent au Havre, on peut citer Legal (Le Havre), Segafredo (près de Rouen), Nestlé Nescafé (Dieppe) ou encore les Cafés Richard (Gennevilliers).

C'est grâce à son histoire, son savoir-faire, des espaces dédiés et la présence d'industriels que le port du Havre reste une place forte du café en France.

