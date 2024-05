Saint-Lô. Ce restaurant près du cinéma ferme ses portes

La Pataterie à Saint-Lô, c'est bientôt terminé. Le restaurant installé à côté du CinémoViking fermera ses portes le dimanche 2 juin. Le contrat de franchise avec le spécialiste de la pomme de terre était arrivé à son terme. Mais le local ne va pas rester vide longtemps. Les propriétaires, Christophe et Aurore Tabary, vont créer leur propre établissement. Ils engagent ainsi un mois de travaux pour l'ouverture d'un restaurant début juillet. Après 14 ans de franchise, le couple a décidé de changer. Pour ouvrir quoi ? "Je garde un petit peu le mystère", sourit Aurore Tabary.

Vendre le mobilier

En attendant, le mobilier de La Pataterie est en vente. "On doit retirer tout signe distinctif de La Pataterie", assure la propriétaire. Si les chaises et les grandes tables sont vite parties, les petites tables de deux personnes sont plus compliquées à vendre. Concernant la décoration du restaurant, les propriétaires devraient organiser une brocante pour tout céder. Si l'enseigne, la carte et la décoration vont changer, les équipes, elles, restent les mêmes.