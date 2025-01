Saint-Lô. "Toute norme inutile doit être supprimée" pour la ministre du Commerce, à l'écoute des commerçants

Etre à l'écoute des commerçants et des petites et moyennes entreprises. Tel était l'objectif de la visite de la ministre du Commerce, l'Ornaise Véronique Louwagie, qui était dans la Manche, vendredi 10 janvier. Le matin, elle a fait un tour du centre-ville afin de rencontrer différents commerçants, des métiers de bouche à la maroquinerie en passant par les baskets. Elle visite une entreprise à Marigny-le-Lozon l'après-midi.

Elle s'est rendue à la boulangerie Leboyer ou encore à la Boucherie Saint-Loise (photo).

Lors de ces discussions, la ministre n'a pas hésité à demander aux commerçants ce qu'il faudrait changer dans les politiques publiques. La boulangère Manuela Leboyer a notamment répondu sur le besoin de faire découvrir le monde du travail aux collégiens dès la 6e.

Ecoutez l'échange entre la ministre et Manuela Leboyer Impossible de lire le son.

De son côté, Sandrine Ruyer, présidente de Saint-Lô Commerces, a voulu autant évoquer les difficultés des commerçants et faire remonter ce qui fonctionne qu'entendre les idées de la ministre pour continuer de se développer. "Je veux savoir comment elle voit les choses, l'avenir, les pistes à nous soumettre. Attendre quelque chose ? Non. Mais entendre des idées, discuter. C'est important", assure-t-elle. Elle a voulu notamment évoquer la simplification. "Maintenant, mon métier principal, c'est presque plus le bureau que de la vente dans ma boutique, ce qui est dommage car on perd le sens."

Sandrine Ruyer, la présidente de Saint-Lô Commerces, était très contente de la visite de la ministre.

"Toute norme inutile doit être supprimée"

Véronique Louwagie s'est d'ailleurs exprimée à ce propos. "Ce que je souhaite, sans que ce soit une décision en-soi, c'est aller très fort vers la simplification. Je crois que sur ce sujet-là, nous sommes tous d'accord pour dire que la complexité pénalise nos entreprises. Elle fait perdre du temps à nos artisans, nos commerçants. Elle coûte. Tout ce qui peut aller vers la simplification, je le porterai. Toute norme inutile doit être supprimée", affirme l'élue Les Républicains. Elle va proposer une loi qui mette en place un dispositif de test dans les PME, pour mesurer les répercussions des décisions législatives et réglementaires qui seront prises.