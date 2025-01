Politique. L'Ornaise Véronique Louwagie, ministre en charge du Commerce, en visite dans la Manche

Une ministre dans la Manche vendredi 10 janvier. Pour son premier déplacement, Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et moyennes entreprises et de l'Economie sociale et solidaire, sera dans le département entre le milieu de matinée et le milieu d'après-midi.

La ministre, ornaise, commencera sa visite par un échange avec les commerçants du centre-ville de Saint-Lô, avant de déjeuner au restaurant d'application du groupe FIM. Elle pourra ainsi avoir une discussion avec les apprentis. L'après-midi, la ministre se rendra dans l'entreprise Techneau. La société crée des solutions pour la gestion durable des eaux usées, pluviales et industrielles. Avec cette visite, Véronique Louwagie souhaite "affirmer sa confiance profonde dans les territoires et son soutien aux forces vives de l'économie de proximité".