Seine-Maritime. Boulangeries Luval en liquidation judiciaire : une offre de reprise examinée le 13 février

Les rideaux se baissent petit à petit. Les trois boulangeries Luval du secteur du Havre, au centre Coty, aux Halles et au centre commercial de Gonfreville-l'Orcher ont déjà fermé leurs portes. A Rouen, celle de la rue du Gros-Horloge est aussi close désormais. L'activité se poursuit tant bien que mal dans les autres boulangeries de l'agglomération rouennaise, rue Jeanne-d'Arc, rue Ganterie, aux Docks 76, à Saint-Sever, quartier Saint-Julien, au Petit-Quevilly ou à Mont-Saint-Aignan.

125 personnes étaient employées par le groupe avant que ne commence le processus de liquidation judiciaire. Lancée en 2022 par Fabrice Antoncic, la marque Luval de boulangerie-pâtisserie, qui se veut "familiale et normande", s'est construite en reprenant petit à petit des boulangeries qui étaient franchisées Paul.

Une perte de 309 000€ au premier semestre 2023

Mais les problèmes financiers et de trésorerie se sont vite fait sentir. Une procédure de sauvegarde a été lancée le 27 décembre 2022. Elle est censée faciliter la réorganisation de l'entreprise pour permettre la poursuite de l'activité et le règlement des dettes. Mais un an plus tard, le 14 décembre 2023, Luval est malgré tout placée en redressement judiciaire. Le jugement du tribunal de commerce, que Tendance Ouest a consulté, fait état de "l'impossibilité de présenter un plan de sauvegarde", pointe des dettes et des retards de règlement et une perte de 309 000€ pour le seul 1er semestre 2023, "malgré une réduction de l'effectif et une amélioration de la marge".

Des annonces pour la reprise de Luval ont été publiées par un cabinet d'avocat sur les réseaux sociaux. Finalement, le tribunal de commerce de Rouen a placé Luval en liquidation judiciaire, le 30 janvier 2024. Une offre de reprise doit être étudiée, mardi 13 février, indique le tribunal de commerce, qui devra juger de sa crédibilité. Le nom du repreneur n'est pas connu pour l'heure.

Ni Fabrice Antoncic, le président de la SAS Luval, ni l'avocate qui représente la société n'ont donné suite à cette heure à nos demandes d'interview.