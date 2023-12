Place du commerce. Une fin d'année animée du côté de Caen

De nouvelles enseignes ont ouvert à Caen et Ifs. La rédaction de Tendance Ouest fait le point.

Remise en forme, pâtisserie et déco

"Je suis fier de cette nouvelle salle de remise en forme après celle de Mondeville. Nous avions besoin de plus de place pour nos abonnés, elle offre une multitude d'équipements et de nouvelles salles comme la RPM pour pédaler sur des musiques motivantes", explique Romuald Lafite, le gérant de la salle de sport Vital Forme, située dans le nouveau centre commercial Cityfs, à Ifs. Pour les gérants de la boulangerie-pâtisserie L'Alchimie située 8 rue de la Folie à Caen, c'est une nouvelle aventure depuis le 7 novembre dernier. "Nous voulions travailler en famille et nos trois corps de métier de bouche s'accordent parfaitement à notre nouveau commerce", précisent Christophe, Fabienne et Bastien Poher, les gérants. Quant à Jérôme Videcoq, directeur de Lize Korn, il ouvre sa troisième boutique après celles des Rives de l'Orne et de Bayeux. "L'espace de vente de notre nouvelle boutique est plus grand et nous pouvons donc proposer du mobilier en plus des objets de décoration", précise-t-il.