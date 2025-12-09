En ce moment What goes around / Come Around Justin TIMBERLAKE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Cherbourg. A l'approche des fêtes, l'entreprise Saumon de France prise d'assaut par les clients

Economie. L'entreprise Saumon de France, filiale de la société Aquaponic Management Project, élève des poissons dans la grande rade de Cherbourg. A l'approche de Noël, leur boutique près de leur usine est prise d'assaut par les clients.

Publié le 09/12/2025 à 09h16, mis à jour le 09/12/2025 à 18h11 - Par Julien Rojo
[Photos] Cherbourg. A l'approche des fêtes, l'entreprise Saumon de France prise d'assaut par les clients
Sandrine Jaunet dirige les sites de Cherbourg et d'Isigny-sur-Mer. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un lieu unique en Normandie. En plus des skippers, la rade de Cherbourg abrite des élevages de saumon d'avril à fin juillet. C'est la société Saumon de France, créée en 1991, qui possède cette ferme d'élevage insolite. L'entreprise avait été mise à l'arrêt pendant trois ans, après avoir perdu l'ensemble de son cheptel en 2022 à cause d'un été caniculaire. Grâce à un plan d'aide et des investisseurs, elle a repris depuis son activité, en adaptant ses méthodes. Les saumons éclosent d'abord en Seine-Maritime à Elbeuf-sur-Andelle. Puis ils grossissent pendant quelques mois à Isigny dans le Calvados et terminent leur maturation dans la grande rade de Cherbourg. Le tout prend 30 mois. "Le principal avantage, c'est que vous allez avoir un produit avec une chair très ferme. Il est très peu gras, car les poissons nagent dans les courants en permanence. On est entre le saumon sauvage et le saumon d'élevage", explique la directrice du site, Sandrine Jaunet.

De la pêche à l'usine

Les saumons sont pêchés fin juillet dans la rade, pour éviter les grandes chaleurs d'août. Moins d'un jour plus tard, ils partent déjà chez leurs clients, garantissant une fraîcheur du produit. Pour y arriver, ils passent d'abord par l'usine d'éviscération. Huit personnes vont enlever les viscères, gratter le rein, contrôler la qualité et conditionner les saumons pour l'envoi chez les clients.

Huit personnes trient les saumons dans l'usine.Huit personnes trient les saumons dans l'usine. - Julien Rojo

"C'est un métier avec du ressenti, comme la cuisine"

Une partie des filets atterrit dans l'atelier des saurisseurs. "On apprend à bien déterminer la quantité de sel selon la qualité de la chair, pour libérer le maximum de goût et avoir une bonne texture. C'est un métier avec du ressenti, comme la cuisine", détaille Alexandre Abadi. 200 tonnes de saumon sont déjà sorties de l'usine cette année pour aller chez des restaurateurs, des épiceries fines ou des particuliers.

Deux saurisseurs travaillent la partie fumage et salage du poisson.Deux saurisseurs travaillent la partie fumage et salage du poisson. - Julien Rojo

Les produits sont vendus dans la boutique attenante à l'usine ou sur le site internet de Saumon de France. "Noël représente une grosse part de nos ventes sur les produits fumés en boutique ou pour les professionnels", conclut Sandrine Jaunet.

Les produits sont vendus en boutique, près de l'usine.Les produits sont vendus en boutique, près de l'usine. - Julien Rojo

Galerie photos
Huit personnes trient les saumons dans l'usine. - Julien Rojo Deux saurisseurs travaillent la partie fumage et salage du poisson. - Julien Rojo Les produits sont vendus en boutique, près de l'usine. - Julien Rojo

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos] Cherbourg. A l'approche des fêtes, l'entreprise Saumon de France prise d'assaut par les clients
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple