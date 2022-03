Manche. La Gamén' remet l'huître au centre de la table avec élégance !

L'Aréa Normandie, l'Association régionale des entreprises agroalimentaires, vient de décerner ses trophées 2020. Parmi les six lauréats primés, trois entreprises manchoises : Oreka à Cherbourg, pour la création d'un programme de modélisation 3D de flux de production, la société Créaline à Lessay, pour son artichaut cuit à la vapeur et prêt à manger, puis la société Navarre, ostréiculteur et pêcheur, basée à Gouville-sur-Mer depuis 2013. Son fondateur, Alexandre Navarre, a mis au point la Gamén'.

Un concept original qui permet de valoriser de petites huîtres très charnues, présentées sur une bourriche ronde qui se transforme en plateau de dégustation. Écoutez Alexandre Navarre :

Le jury de l'Association régionale des entreprises agroalimentaires a été séduit par ce concept clé en main, qui répond aux nouveaux instants et modes de consommation, de type bar à huîtres et cocktails ou entre amis à la maison. La phase de développement de cette innovation est en cours.