Cherbourg. A la Cité de la Mer, une nouvelle tortue et une expo sur la Normandie

Une bonne dose de tortue caouanne... voilà de quoi se détendre, pendant les vacances de février ! A la Cité de la Mer de Cherbourg (Manche), l'animal nage doucement dans son aquarium, comme en apesanteur. "C'était un vrai challenge de pouvoir l'accueillir. Il a fallu constituer un important dossier car c'est une espèce protégée" raconte Bernard Cauvin, le président de la Cité de la Mer.

Mâle ou femelle ?

La tortue arrive du Marineland d'Antibes. Elle est âgée de sept ans, et sera baptisée au printemps. Même si, pour le moment, il est impossible de dire si c'est un mâle ou une femelle :

Bernard Cauvin Impossible de lire le son.

L'arrivée de cet animal coïncide avec le lancement d'une exposition temporaire intitulée "Normandie... L'Océan commence ici", visible dans le pavillon des aquariums jusqu'au mois de septembre 2018.

Des caméras aquatiques à manipuler

"Quand les gens pensent océan, ils imaginent que c'est à des milliers de kilomètres. Or, il y aussi des grands mammifères marins ici : des dauphins à l'ouest, des phoques dans la baie des Veys... Les tortues luths, caouanne, mais aussi des requins de plus de 10 mètres évoluent en Manche" poursuit Bernard Cauvin.

Outre des informations sur la pêche et l'économie de la mer, l'exposition montre à voir des photographies réalisées par le Groupe d'Étude des Cétacés du Cotentin (GECC), un conte raconté par le cinéaste Jacques Perrin. Nouveauté : dans le bassin tactile, les visiteurs peuvent diriger une caméra sous l'eau :

Bernard Cauvin Impossible de lire le son.

L'exposition temporaire a coûté 150.000 euros, financés à plus de 50% par la Région Normandie. La Cité de la Mer vit en 2018 une année de transition. Le pavillon des aquariums fermera le 1er octobre pour six mois de travaux et une rénovation complète.

