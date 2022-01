Cherbourg-Octeville. La Cité de la Mer a accueilli son quatre millionième visiteur

Vendredi 27 septembre 2019, la Cité de la Mer, située à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), a enregistré un record de fréquentation en avance de huit ans par rapport à ses pronostics, avec la venue de son quatre millionième visiteur. C'est Marie-Pierre Taix, en provenance du Var, qui a décroché le ticket gagnant !

Elle avait décidé de suivre son conjoint, Jean-Luc, en déplacement à Cherbourg quelques semaines pour travailler sur le Suffren, chez Naval Group. Le premier conseil que le couple avait reçu était de visiter la Cité de la Mer, site incontournable du Cotentin qui accueille 220 000 visiteurs par an, et qui a attiré encore plus de visiteurs cet été 2019. Écoutez leur réaction au micro de Tendance Ouest :

Un menu étoilé

Les deux visiteurs ont bénéficié d'une entrée gratuite à la Cité de la Mer, suivie d'un repas au Quai des Mers, et d'une visite guidée avec le PDG Bernard Cauvin, à travers le nouveau parcours permanent "L'Océan du futur", mis en place depuis avril 2019.

Le couple qui voulait découvrir le Cotentin pourra aussi profiter de sa gastronomie puisque Bernard Cauvin lui a offert un panier garni de produits locaux.

Comme si cela ne suffisait pas, les Varois ont remporté un week-end de trois jours, durant lequel ils partiront à l'assaut de l'île de Guernesey, comprenant sa traversée et une nuit sur place, ainsi qu'un repas et une nuit au Mascaret à Blainville-sur-Mer (Manche), l'établissement du chef étoilé Philippe Hardy !

De quoi profiter très largement, des trésors de ce département…

Le premier forum "Au nom de la mer" aura lieu les 14 et 15 octobre 2019, avec la participation de 2 000 jeunes et de 25 experts de la mer.

