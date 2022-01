Cherbourg-Octeville. Jacques Chirac à Cherbourg : Bernard Cauvin, président de la Cité de la mer se souvient

Quelques jours après l'attentat-suicide, survenu le 8 mai 2002 à Karachi au Pakistan et causant la mort de onze ouvriers de l'ancienne Direction des constructions navales (DCN), actuellement Naval Group, Jacques Chirac, alors Président de la République, avait prononcé un discours en hommage aux victimes, à Cherbourg (Manche). Bernard Cauvin, alors président de la Communauté urbaine de Cherbourg et actuel président de la Cité de la Mer, garde deux souvenirs marquants, à la fois pour lui-même, et pour la ville de Cherbourg.