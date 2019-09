Jacques Chirac : ses visites en Normandie

Jacques Chirac, disparu jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, s'était rendu en Normandie à de nombreuses reprises, avant même d'être élu président de la République.

Des bains de foule en campagne

Il passe par exemple par Saint-Lô (Manche), à l'occasion de la campagne présidentielle de 1981, puis en 1988. En décembre 1992, alors patron du RPR (Rassemblement pour la République), il vient faire campagne pour ses poulains en lice pour les élections législatives, accueilli par 1 500 personnes réunies au parc des expositions.

Jacques Chirac, qui a fait campagne à Saint-Lô de nombreuses fois, est ici en compagnie notamment de Philippe Bas et René Garrec. - Archives

Il est de retour en 1995, année qui marque son élection à la présidence de la république. Attendu par 2 000 personnes, il déjeune notamment en compagnie de Pascal Ferey, actuel président de la chambre d'agriculture de la Manche. Au menu : choucroute et bière. La campagne pour son second mandat est également lancée en Normandie, plus précisément au Mont-Saint-Michel (Manche) en 2002. Jacques Chirac s'offre alors un bain de foule mémorable à Avranches (Manche), en compagnie du tout jeune maire de l'époque, Guénhaël Huet.

Le 24 mars 2002, Jacques Chirac prend un bain de foule au Mont-Saint-Michel pour sa campagne électorale. -

Au chevet des agriculteurs

C'est aussi au chevet des agriculteurs que l'on voit le président de la République en Normandie. Le 28 janvier 1995, alors en campagne, il tient une réunion dans le grenier de la Ferme de la Viennerie, à Irai, près de L'Aigle (Orne), avec 140 personnes, dont une soixantaine de journalistes. Le 13 mars 2001, Jacques Chirac se rend en hélicoptère au lycée agricole de Sées (Orne), à la rencontre des éleveurs confrontés à la crise de la fièvre aphteuse

Auparavant, le 16 juin 1990, Jacques Chirac s'était rendu à Bayeux (Calvados), à l'inauguration du musée De Gaulle, en compagnie du fils de son prédécesseur. Toujours dans le Calvados, le 5 avril 2001, Jacques Chirac vient féliciter Brigitte Le Brethon, qui vient d'être élue maire de Caen. C'est la seule femme de son parti à avoir décroché une ville de plus de 100 000 habitants. Autre maire à avoir reçu la visite de Jacques Chirac, Antoine Rufenacht, qu'il vient saluer au Havre (Seine-Maritime) le 29 septembre 1995, lors d'une première visite présidentielle en province. Il se rend plusieurs fois dans le grand port normand, notamment le 1er avril 2002, pendant la campagne présidentielle.

Il commémore le Débarquement

Jacques Chirac revient le 27 mai 2002, à Sainte-Mère-Église (Manche), en compagnie de Georges W. Bush. Près de 2 000 habitants l'accueillent sous la pluie battante. Le président français se rend à nouveau en Normandie en juin 2004, à l'occasion du soixantième anniversaire du Débarquement en Normandie. Il se rend au cimetière américain de Colleville-sur-Mer et à Arromanches (Calvados), où se tient la cérémonie internationale en présence de 22 chefs d'État, ainsi qu'au Mémorial de Caen - musée dont il avait posé la première pierre, en 1986. L'accolade entre Jacques Chirac et le chancelier allemand de l'époque Gerhard Schroëder marquait symboliquement la réconciliation franco-allemande.

Karachi, l'émotion

Jacques Chirac en Normandie, c'est aussi cette image forte d'un président de la République, incliné devant onze cercueils, ceux des salariés de la DCN de Cherbourg (Manche), ancêtre de Naval Group, tués dans l'attentat de Karachi au Pakistan, le 8 mai 2002. "La France est en deuil, Cherbourg est meurtrie" déclare Jacques Chirac devant 10 000 personnes massées sur la plage verte.

L'oraison funèbre à Cherbourg, après l'attentat de Karachi, est l'un des passages marquants de Jacques Chirac en Normandie. -

