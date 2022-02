Cherbourg-en-Cotentin. Cité de la mer : l'avenir des océans au cœur d'un forum

"Qu'est-ce que la mer représente pour vous ?". C'est par cette question que commencera le forum Au nom de la mer, organisé lundi 14 et mardi 15 octobre 2019, à la Cité de la Mer à Cherbourg (Manche), sur le rôle et l'avenir des océans. La première soirée "Confidences de mer" rassemblera huit personnalités telles que le réalisateur Jacques Perrin ou le plongeur François Sarano, devant un auditorium rempli de 350 personnes. Bernard Cauvin, président de la Cité de la Mer rappelle l'importance des océans :

Le lendemain, ce seront plus de 2 000 jeunes collégiens et lycéens accompagnés de leurs professeurs qui participeront à la deuxième journée du forum "Au nom de la mer", lors de tables rondes autour d'une vingtaine d'experts. Éveiller la conscience des jeunes, c'est aussi l'ambition de Bernard Cauvin, qui a annoncé vouloir créer un fonds de dotation destiné aux scolaires et aux associations, pour les aider dans leurs projets en faveur de la biodiversité :

"C'est aux jeunes de prendre leur destin en main, ce n'est pas à nous de leur dire quoi faire", a-t-il conclu. Ce fonds serait mis en place d'ici janvier 2020.

