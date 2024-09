Cherbourg. Vers un saumon 100% français

Dans le cadre de l'appel à projets France 2030, l'entreprise normande Saumon de France a reçu une aide de 6 millions d'euros pour l'aider à "innover pour la transition écologique". Avec cette enveloppe, qui lui sera versée entièrement en quatre ans, l'entreprise spécialisée dans l'élevage de saumons financera plusieurs projets d'importance.

Le désastre de 2022

"En 2022, nous avons perdu l'intégralité de notre élevage. Les saumons qui étaient importés grandissaient dans la rade de Cherbourg. Les déplacements d'une eau à une autre les stressaient et les pertes étaient toujours lourdes. Cette année-là, la canicule a encore aggravé les choses", explique Pascal Goumain, président du groupe. Forte de cette mauvaise expérience, l'entreprise a décidé de mettre en place un système de production plus fiable.

Vers un saumon 100% français

Avec l'enveloppe accordée par l'Etat, elle mène des recherches vers ce nouveau circuit de production, meilleur pour les poissons, plus écoresponsable, et surtout, 100% français. "Les œufs de saumon éclosent dans notre site d'Elbeuf-sur-Andelle, puis ils grandissent 22 mois en eau douce à Isigny avant de rejoindre la rade de Cherbourg pour 6 mois en mer", détaille encore le président. Pourquoi 22 mois, c'est-à-dire un an de plus que dans les autres élevages ? "Plus gros et plus solides, les poissons résistent mieux au transfert entre Isigny et Cherbourg", explique Pascal Goumain. Un transfert moins long, moins onéreux et avec une plus petite empreinte carbone. Tout le monde y gagne.

Aquaponie, l'eau des poissons pour les plantes

Outre les recherches pour une espèce de poisson plus résistante, l'entreprise innove aussi dans l'aquaculture. Elle développe actuellement un système d'aquaponie. Un aquarium et une jardinière conçus et arrangés de telle sorte à ce que l'eau usagée des poissons coule dans la jardinière pour arroser les plantes. "Et c'est suffisamment grand pour l'installer sur une terrasse ou un balcon", souligne le directeur.