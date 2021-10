Cherbourg. Pénurie de saumon fumé: quel impact en Normandie?

Y aura-t-il du saumon fumé à Noël? À un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année, la question est posée: d'un côté, la consommation mondiale augmente de plus en plus, avec de nouveaux marchés, comme la Chine. De l'autre, une algue toxique décime les saumons du Chili, deuxième producteur mondial derrière la Norvège.

Le saumon "brut" 30 à 50 % plus cher

En Normandie aussi, on produit du saumon et on le fume. Un tiers de l'année se joue à Noël pour Le Saumonier, basé à Granville (Manche). "En tant qu'entreprise artisanale nous subissons une hausse de la matière première moins forte que les industriels qui travaillent sur les premiers prix. Eux doivent payer environ 50 % plus cher, pour nous l'augmentation ces derniers mois est de 30 %" explique Rodolphe Belghazi, son fondateur. Une hausse qui sera répercutée à environ 10 % dans l'assiette du consommateur.

"Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas attendre le dernier moment pour les commandes de Noël" rappelle le patron, qui a été prudent sur ses achats en raison de cette pénurie. "Je ne sais pas si le consommateur va suivre".

Des commandes du monde entier

À Cherbourg, on élève des saumons dans la rade. Des poissons encore trop petits à cette période de l'année, qui seront réservés à la vente ultra-locale pour les fêtes. En revanche, les commandes affluent déjà pour l'année prochaine. "Elles proviennent de France mais aussi des États-Unis, d'Angleterre, des pays du Golfe, d'Asie…" remarque Pascal Goumain, président de AMP Saumon de France:

AMP Saumon de France espère produire l'an prochain 500 à 700 tonnes de poisson. Elle envisage de créer une ferme en circuit fermé près de son atelier de Tourlaville, pour élever de jeunes saumons et étendre sa production.

