Télévision. Ce trésor de Cherbourg va passer ce week-end dans "Zone Interdite" et sur France 2

C'est un lieu unique en France. L'élevage de saumon de la rade de Cherbourg, de l'entreprise Saumon de France, sera à l'honneur dans plusieurs émissions de télévision. Selon La Manche Libre, la société a reçu la visite de plusieurs équipes de tournage ces derniers mois. Le public pourra découvrir, samedi 6 décembre à 13h20, l'élevage de saumons normands lors de l'émission "13h15 le samedi" sur France 2, présentée par Laurent Delahousse.

Saumons de l'extérieur contre saumons normands

Le magazine "Zone Interdite" consacre également un épisode à l'élevage manchois, dimanche 7 décembre à 21h10 sur M6. Intitulé "Saumon et contrefaçon : enquête sur la face cachée de Noël", le documentaire pourrait faire la comparaison entre "les poissons provenant de l'étranger où les conditions d'élevage et sanitaires laissent à désirer" et les techniques strictes mises en place par l'aquaculture française, comme à Cherbourg.

Dans les deux cas, Saumon de France va bénéficier d'un beau coup de projecteur à l'approche des fêtes. Elle avait reçu l'an passé une aide de six millions d'euros du plan France 2030, après qu'un été caniculaire avait dévasté son vivier.