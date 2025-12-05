En ce moment Gabriela KATSEYE
Rouen. La Grande parade de Noël et la Vélo parade sont de retour : découvrez ce qui vous attend

Loisir. Dimanche 7 décembre, c'est la Grande parade de Noël à Rouen. Comme l'an passé, les visiteurs pourront voir le père Noël, des chars et des danseurs défilés dans les rues rouennaises.

Publié le 05/12/2025 à 09h42 - Par Justine Carrère
Rouen. La Grande parade de Noël et la Vélo parade sont de retour : découvrez ce qui vous attend
Le père Noël défilera lors de la Grande parade de Rouen dimanche 7 décembre. - Justine Carrère

La Grande parade de Noël est de retour à Rouen dimanche 7 décembre. 10 chars et 120 danseurs défileront avec le père Noël dans les rues de Rouen. Le départ est prévu place des Emmurées à 17h et l'arrivée, vers 18h sur le parvis de l'hôtel de Ville de Rouen.

Un spectacle qui rassemble

Pour cette parade de Noël, un spectacle pour petits et grands est prévu dans les rues de la ville aux cent clochers. Il sera préparé par S'cape Show, entreprise spécialisée dans la location de châteaux gonflables. Aucune autre information n'a été communiquée, pour l'heure, sur le thème choisi cette année. Il y aura aussi "des danseurs amateurs et professionnels. C'est ce qu'on aime dans cette Grande parade", assure Sileymane Sow, adjoint au maire en charge du commerce, de l'économie et des manifestations publiques. C'est un événement participatif "les danseurs professionnels font entrer dans la danse un certain nombre d'enfants d'associations et de clubs de danse de Rouen et de la métropole", poursuit-il.

La Vélo parade

Samedi 13 décembre, l'autre événement à ne pas manquer, c'est la Vélo parade, coorganisée par la Ville de Rouen et les associations Sabine, Guidoline et Terrevent. Trois cortèges distincts partiront de Bonsecours, Sotteville-lès-Rouen et Bois-Guillaume à 17h et convergeront vers l'hôtel de ville de Rouen à 17h30. Le cortège commun circulera sur un parcours d'environ une heure et arrivera à la Base, au 5 rue Geuffroy à Rouen vers 18h30. "Cette année, plusieurs associations viennent se mêler à la Vélo parade, assure Sileyman Sow. C'est aussi une Vélo parade illuminée donc on va customiser les vélos", complète l'élu.

Les transports en commun seront gratuits les samedis et dimanches 7 et 8 décembre, 14 et 15 décembre, 21 et 22 décembre, pour permettre aux habitants de la métropole de se déplacer plus facilement en cette fin d'année.

