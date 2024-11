Rouen. Chars, danseurs, figurants : ne manquez pas la Grande parade

C'est parti pour les fêtes ! La 16e édition de Rouen givrée a débuté jeudi 21 novembre. Jusqu'au dimanche 5 janvier, de nombreuses animations sont proposées pour apporter à la ville une touche de féerie. Marché de Noël, Grande parade, championnat normand du pull moche de Noël, refuge givré… Chacun va pouvoir trouver son compte et trouver des occasions de s'amuser.

La Grande parade sur le thème Casse-noisette

Dimanche 1er décembre, à partir de 17h, la Grande parade va donner le véritable coup d'envoi des festivités de fin d'année. Elle partira pour la quatrième fois depuis la rive gauche, place des Emmurées, pour emprunter l'avenue de Bretagne, le pont Jeanne d'Arc, la rue Jeanne d'Arc, la rue Jean Lecanuet avant d'arriver sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

Ce spectacle féerique aura pour thème Casse-noisette, le ballet-féérie composé en 1892 et devenu rapidement un indémodable. Et comme chaque année depuis 10 ans, c'est une société spécialisée dans l'événementiel, "S'cape show", basée à Marne-la-Vallée, qui sera aux manettes de cette nouvelle parade. "Elle sera composée de 10 chars, précise Anthony Vinhals, directeur de l'agence. Il y aura bien sûr le char du père Noël - il défilera sur son traîneau - et trois nouveaux chars sur le thème de Casse-noisette, avec la maison en pain d'épice et le char du Roi des souris."

10 chars et plus de 180 figurants

"Entre les chars, de nombreuses associations de danse, avec en tout 120 danseurs, présenteront leur ballet. Chaque ballet a été répété d'après les directives de la chorégraphe de la production, sur une musique originale composée spécialement pour l'événement." Il y aura aussi plus de 180 figurants (lutins, pains d'épice) pour cette déambulation festive qui durera 20 minutes.

Et bonne nouvelle pour les visiteurs : comme pour tous les week-ends du mois de décembre, les transports en commun seront gratuits, facilitant ainsi l'accès à cet événement.

Pratique. Dimanche 1er décembre, dès 17h, départ de la place des Emmurées. Gratuit, accès libre.