Rouen. Le marché de Noël retrouve ses quartiers devant la cathédrale

Rendez-vous attendu des Rouennais, le marché de Noël métamorphose le parvis de la cathédrale. Avec ses nombreux chalets, ses décorations lumineuses, ses odeurs appétissantes, il donne un air de fête. Cette année, 50 exposants sont attendus, dont les stands de gourmandises, crêpes, vin chaud ou marrons chauds. Mais c'est aussi l'occasion de se procurer de quoi peaufiner votre décoration pour les fêtes : santons pour la crèche, bougies ou encore pulls de Noël. Cette année encore, la Ville de Rouen valorise la création normande dans le quartier des artisans installé au sud de Notre-Dame.

C'est ici que vous pourrez trouver les cadeaux les plus originaux pour vos proches. Enfin, le marché de Noël est un vrai rendez-vous pour se divertir : les plus jeunes pourront y rencontrer le père Noël, qui reçoit dans son chalet, et les plus grands auront plaisir à profiter d'un moment convivial en musique !

Pratique. Du 23 novembre au 24 décembre. Parvis de la cathédrale. gratuit. rouen.fr.