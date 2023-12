Enquête. A Rouen, le marché de Noël est-il plus local cette année ?

Les exposants du marché de Noël de Rouen ont pris leur quartier sur le parvis de la cathédrale le 24 novembre, pour un mois d'animation. Cinquante chalets se sont installés pour faire vivre cette édition 2023 qui se veut plus locale. La mairie a en effet revu son cahier des charges, imposant à l'organisateur, la société 2A organisation, d'y accueillir plus de Normands. "On a introduit dans le nouveau marché public plus d'exigences en termes de provenance des produits et, surtout, on a un droit de regard sur le choix des exposants", explique Sileymane Sow, élu en charge du commerce. Résultat : on dénombre cette année sur le marché de Noël pas moins de 20 entrepreneurs normands, "soit rouennais, ou de Seine-Maritime et de l'Eure", c'est-à-dire environ deux fois plus que l'an passé.

Des Normands fidélisés sur le marché

Une chance pour ces Rouennais sélectionnés, comme la jeune entreprise Les Alambics du Coq, une boutique en ligne de spiritueux français et notamment normands, installée à Rouen depuis un an et demi. "Forcément, on a besoin de rentrer un peu d'argent pour payer nos factures, mais c'est surtout de la visibilité, pouvoir rencontrer notre clientèle, se faire connaître", explique Mathieu Langlois, le gérant de la boutique qui s'installe pour la première fois sur le marché de Noël de Rouen. Et c'est une place qui n'est pas donnée. "On est à 3 600 euros hors taxe à peu près pour un mois", confie le patron des Alambics du Coq. Selon lui, cet investissement sera vite rentabilisé vu la fréquentation sur le marché.

"Le bretzel, ce n'est pas normand, pourtant c'est un incontournable du marché de Noël"

Parmi les autres locaux qui ont su tirer leur épingle du jeu, la brasserie Ragnar, à Oissel. Elle s'est positionnée sur le marché depuis trois ans avec une stratégie bien rodée, à en croire Nicolas Petitpas, barman. "On a un bar dans une église (Saint-Nicaise) qui est ouvert seulement d'avril à octobre, et donc avoir un stand ici, c'est important pour montrer qu'on est toujours là." Brasseurs de bière, maroquinerie, joaillerie, jouets en bois… Si effectivement les Normands ont un peu plus leur place cette année, il n'est pas dans les projets de la mairie d'imposer un marché 100% local. "Ce ne serait pas raisonnable", poursuit Sileymane Sow, car certains classiques de Noël sont irremplaçables. "Le bretzel, ce n'est pas normand et pourtant c'est un incontournable du marché de Noël, comme le vin chaud, les marrons, etc."

Cette année encore, la mairie relance donc sa "rue des créateurs", avec six chalets mis à disposition d'une vingtaine d'artisans locaux qui se relayent ici en marge du marché de Noël. Anne-Sophie Pic, qui concocte ses propres confitures, fait partie des heureux élus. "On paye un peu moins de 100 euros pour une semaine, c'est un super cadeau, sachant qu'on ne peut pas se payer un chalet place de la cathédrale." Pour d'autres, c'est une question de gestion des marchandises, car il peut être difficile d'absorber l'affluence sur la place de la cathédrale. "Il faut avoir un stock monstrueux que je n'ai pas, explique Viviane Samat, vendeuse de bijoux et d'objets de décoration en papier japonais. Je suis toute seule à faire ce que je fais, je n'ai pas d'employé." La rue des créateurs se poursuit également jusqu'au 24 décembre, avec donc six nouveaux artisans locaux chaque semaine.