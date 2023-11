Rouen. Marrons, vin chaud et traîneau : le marché de Noël est ouvert

Vin chaud, nougats, bretzels… Ça y est, l'ambiance de Noël est déjà arrivée à Rouen. Jeudi 23 novembre, le marché de Noël de la ville aux cent clochers a officiellement ouvert ses portes. L'occasion pour les artisans de montrer leur savoir-faire.

"On a des clients qui reviennent

d'années en années"

Le marché de Noël de Rouen, c'est un rendez-vous immanquable pour les commerçants. Cette année, une cinquantaine de chalets se sont installés au pied de la cathédrale rouennaise. Antony Fornara est propriétaire du Chalet alsacien. Originaire de l'est de la France, il profite de l'événement pour faire découvrir ses spécialités. "On fait du vin chaud, du pain d'épice, des gaufres et des crêpes", indique-t-il.

Et depuis plus de 20 ans, il a vu passer bon nombre de clients. "Certains reviennent d'années en années, alors on les retrouve". Ce qu'il aime le plus quand il vient à Rouen, c'est qu'"on a l'impression que tout le monde se connaît, c'est chaleureux et l'ambiance est sympa".

Des spécialités culinaires réconfortantes

Qui dit marché de Noël dit aussi spécialités culinaires. Il y a l'embarras du choix, entre les sandwichs et autres plats d'hiver cuisinés. Tout comme Antony Fornara, le Rouennais Jordan Gillot, gérant du chalet Restaurant d'altitude, tient également un stand au sein de ce marché depuis une vingtaine d'années. Et il est spécialiste des produits salés comme des poêlées de Noël à base d'émincés de poulet, d'oignons et de champignons. Selon lui, ses mets qui plaisent le plus aux Rouennais, ce sont "la tartiflette et les sandwichs à la raclette". Pour découvrir les autres chalets, vous avez jusqu'au 24 décembre car, passé cette date, les chalets seront fermés.