Rouen givrée. Marché de Noël, animations, spectacles, illuminations… Le programme de six semaines de fête

On connaît désormais les dates et le programme de la 15e édition de Rouen givrée et de son marché de Noël. Les festivités démarrent le jeudi 23 novembre, jusqu'au 7 janvier 2024, toujours sur le parvis de la cathédrale, avec pas moins de 50 chalets dont le chalet du père Noël, le chalet solidaire et le "Jardin des contemplations" avec une scène dédiée aux spectacles et autres temps forts de Rouen Givrée. La première semaine verra en représentation l'Orchestre universitaire Opus 76, Soul and Tropique et Band à Côté.

En plus du parvis de la cathédrale, un "marché des artisans et créateurs normands", "tous issus du territoire", sera installé rue du Change.

Les animations de Rouen givrée

Rouen givrée, c'est aussi tout une série d'événements et d'animation tels que la "Véloparade givrée", le samedi 25 novembre devant l'hôtel de ville, lors de laquelle les habitants sont invités à déambuler à vélo vêtus de guirlandes lumineuses ou non. La Grande Parade de Noël, elle, se tiendra le 3 décembre à 17h, au départ de la place des Emmurés. A noter aussi le traditionnel "Championnat normand du pull moche" le 18 décembre ou encore le "Gala glacé", une démonstration des clubs rouennais de sports de glace, mercredi 20 décembre à 14h sur la patinoire Nathalie Péchalat.

Les illuminations

Quant aux illuminations, les guirlandes brilleront de mille feux tous les jours, de 5h30 à 9h et de 16h30 à 23h (sauf les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier en continu), autour du quartier de la cathédrale et de celui de l'Espace du Palais ainsi que rue Jeanne-d'Arc. Les illuminations se poursuivent également sur toute la rue du Grand-Pont jusqu'à la rue Saint-Sever en passant par le pont Boieldieu. Une pyramide illuminée géante sera installée également sur le parvis de la gare.