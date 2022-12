Rouen. Marché de Noël : un bilan positif pour les créateurs normands

C'est un bilan plus que positif pour le marché de Noël à Rouen. Depuis le jeudi 24 novembre, nombreux étaient les Rouennais à venir se restaurer ou découvrir les artisans locaux. Cette année, il était situé au pied de la cathédrale. Pour les commerçants, l'édition 2022 a été une réussite. À l'intérieur se trouvait le marché des créateurs où cinq chalets ont permis à des artisans locaux d'exposer leurs œuvres.

Un bon bilan pour Lucie Lecuyer, créatrice de Lulu Fabrik

Lucie Lecuyer s'est installée au marché de Noël sous le nom de Lulu Fabrik pour la seconde fois. "Lulu Fabrik c'est une marque de créations textiles personnalisée pour les bébés, enfants et adultes", explique la créatrice. Cette année, elle était située au pied de la cathédrale de Rouen. "On a eu beaucoup plus de visibilité et de passage et au niveau des ventes ça s'en est ressenti, on a fait de bonnes journées avec des compliments, beaucoup d'intérêt pour l'artisanat local." Et participer au marché de Noël est l'occasion pour elle "d'avoir de la visibilité" parce que pour le moment, elle dispose d'un petit atelier attenant à sa maison située à Servaville-Salmonville. "Je ferai mon bilan courant janvier mais par rapport à l'année dernière, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Je signe tout de suite pour l'année prochaine !", assure Lucie Lecuyer.

"Il y a eu beaucoup de touristes étrangers"

Pour Catherine Vandamme, créatrice de Deco'cli'caux, le bilan a aussi été positif. "En termes de chiffres d'affaires j'ai clairement été rentable grâce au marché. Ce qui a été super cette année à la différence de l'an passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de touristes étrangers. C'est super de se dire que ses créations font le tour du monde." Depuis 2019, elle propose de la décoration événementielle en tant que décoratrice florale au sein de son entreprise Deco'cli'caux. Au départ, sa spécialité, ce sont les décorations de mariage mais avec le covid, elle a repensé son entreprise. Sur le marché de Noël de Rouen, "je vendais des bijoux et de la décoration à partir de contenants destinés aux déchets que je recycle et de fleurs que je réutilise aussi", déclare Catherine Vandamme. C'est la deuxième fois qu'elle prenait place au marché de Noël. "J'étais située dans la rue des créateurs." Et parmi les produits qu'elle a vendus, il y avait "des créations à partir de fleurs stabilisées et séchées comme des parures cortèges comme accessoires cheveux, bijoux et boucles d'oreilles. Je proposais aussi des planti-canettes avec de vraies plantes avec lesquelles j'ai reçu le label éco-défis car je revalorise le déchet." Parmi les autres objets de décoration, "je vendais aussi des couronnes murales à partir d'enjoliveurs de voitures et de fleurs que j'ai nommées enjoli'fleurs."

"Il y a eu moins d'illuminations mais plus d'animations"

Sileymane Sow est adjoint au maire de Rouen en charge de l'économie, du commerce et des manifestations publiques. "C'est une très belle édition du marché de Noël. Il y a eu moins d'illuminations cette année mais plus d'animations que les années précédentes, comme des concerts, des apéros et le concours du pull moche", explique-t-elle. Depuis deux ans, la Ville de Rouen a aussi mis en place le marché des créateurs, un espace qui s'inscrit au cœur du marché de Noël. Sileymane Sow l'affirme : "C'est un marché 100 % local pour les commerçants artisans et cette année, ils étaient à côté du marché de Noël, ça permet de les mettre en avant." Cette année, la municipalité rouennaise souhaitait aussi créer du lien.

Le concours du pull moche qui s'est déroulé dimanche 18 décembre a plu : "Les gens ont fait le déplacement, il y a eu 40 participants et on espère renouveler ce concours", poursuit l'adjoint de Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen.

Si le marché de Noël de Rouen a fermé ses portes dimanche 25 décembre à 20 heures, le marché de Noël havrais est quant à lui toujours ouvert jusqu'à dimanche 1er janvier, de 11 heures à 19 h 30.