[Insolite] Rouen. De la neige et des décorations de Noël en plein mois de juin dans le centre-ville

De la neige et des décorations de Noël en plein mois de juin près de l'église Saint-Maclou de Rouen ? Ce n'est pas un rêve. Du mercredi 21 au samedi 24 juin, les équipes de LH productions ont élu domicile dans le centre-ville rouennais pour tourner plusieurs scènes d'un téléfilm de Noël, intitulé Le marché de Noël. Le titre aura probablement changé d'ici son passage à la télévision. Un projet aussi en partenariat avec l'agence Normandie Images, qui œuvre au développement du cinéma dans la région normande.

Pourquoi Rouen ?

"C'est un souhait de la production américaine qui voulait tourner dans une ville française un peu atypique, avec des colombages notamment. Au départ, il y avait deux choix entre Rouen et Strasbourg, et c'est finalement Rouen qui a été retenue", révèle Alexis Segura, chef décorateur pour le tournage du téléfilm. Si la ville de Rouen a été choisie, c'est en raison de son architecture et ses églises. Initialement, la production souhaitait réaliser des scènes dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen mais, après avoir essuyé un refus, elle s'est rabattue sur l'église Saint-Maclou, au style gothique flamboyant. À noter aussi qu'une autre partie du téléfilm a été tournée à Sofia, en Bulgarie, et dans des villes alentour.

La rue Massacre de Rouen est décorée avec des guirlandes de Noël en plein mois de juin dans le cadre d'un tournage d'un téléfilm américain.

"On va mettre toutes les rues en neige"

"On transforme les rues en rues de Noël au mois de juin. C'est un peu atypique. Il n'y a pas vraiment de règle dans le cinéma. Quand la production décide quelque chose, on le fait et on trouve des solutions, lance Alexis Segura en souriant. On a déjà décoré toute la rue Massacre de Rouen avec des guirlandes en hauteur." Les vitrines aussi ont eu le droit d'être décorées pour l'occasion. Et jeudi 22 juin, le tournage continue, alors "on va mettre toutes les rues en neige. On utilise des canons à neige qui fonctionnent à l'aide de propulseurs", poursuit-il.

Pour l'instant, le scénario n'a pas encore été dévoilé, mais il devrait ressembler aux autres téléfilms légers et joyeux qui passent sur le petit écran au moment de Noël. Pour l'occasion, des acteurs américains, des pays de l'Est et des figurants rouennais ont été mobilisés. Le téléfilm sortira en premier lieu aux États-Unis puis en France, mais peut-être pas pour le Noël prochain.