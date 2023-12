[En images] Rouen. La magie de Noël s'est emparée des rues avec la Grande Parade

C'est désormais une tradition des fêtes de fin d'année. Dimanche 3 décembre, a eu lieu la Grande Parade dans le cadre de Rouen Givrée, animée par S'Cape Show. Partie de la place des Emmurées pour arriver devant l'hôtel de ville, en passant par le pont Jeanne d'Arc, puis la rue Jeanne-d'Arc et la rue Jean-Lecanuet, elle a rassemblé une foule immense, environ 3 000 personnes selon la préfecture, qui a bravé la bise froide pour l'admirer. Composée de chars alternant avec des troupes dansantes au son d'une forte sono, des lutins et ours blancs, le public ravi a participé et souvent applaudi les prestations.

Les nombreux enfants ont été éblouis et émerveillés, notamment par le traîneau du père Noël.