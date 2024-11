Rouen givrée. Marché de Noël, grande parade, concours du pull moche... les temps forts des animations

La magie de Noël s'empare à nouveau de Rouen avec la 16e édition de Rouen givrée qui débute jeudi 21 novembre. Pour l'occasion cette année, les transports en commun seront gratuits les dimanches, en plus des samedis, jusqu'au 22 décembre.

Le marché de Noël

Les chalets ouvrent leurs portes jeudi 21 novembre jusqu'au 24 décembre : 58 chalets, dont 40% d'exposants locaux, proposent des idées cadeaux et des gourmandises de Noël. "Cette année, on a un grand carrousel sur le marché, on convoque l'esprit de l'enfance, la féerie de Noël", indique Sileymane Sow, adjoint au maire aux manifestations publiques. La rue des créateurs est, quant à elle, composée de chalets dans lesquels se relayent des artisans pour proposer leurs idées cadeaux garanties made in Normandie. Un chalet solidaire va aussi accueillir en rotation une quinzaine d'associations prêtes à informer et à recueillir des dons.

A deux pas, la place de la Calende accueille le jardin féerique et la maison du Père Noël, pour déposer la liste de cadeaux et se faire prendre en photo.

Le refuge givré

Il est désormais installé sur la rive gauche, place Saint-Sever. Le refuge givré accueille des animations, spectacles et ateliers jusqu'au 29 décembre. La programmation est à retrouver sur le site de la Ville.

Une ville illuminée

Les rues de la ville sont éclairées tous les jours de 5h30 à 9h et de 16h30 à 23h et en continu les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. Les illuminations se concentrent sur les rues de l'hypercentre. "On a des motifs plus chaleureux avec des lumières plus douces", indique Sileymane Sow. Les commerçants sont aussi incités à participer avec des subventions publiques.