Mayenne. Et si vous passiez la nuit à la médiathèque ?




Culture. Ce samedi 24 janvier, la culture s'anime à Mayenne ! A l'occasion de l'événement national "Les Nuits de la Lecture", les médiathèques et sites culturels du territoire vous ouvrent leurs portes avec une programmation riche et surprenante. Entre chasse aux tanukis, tournois de jeux vidéo et soupe partagée, découvrez comment le plaisir de lire se réinvente.

Publié le 23/01/2026 à 15h02 - Par Jonathan 
"Les Nuits de la Lecture" à Mayenne, ce samedi 24 janvier de 10h à 22h30. - Pixabay

Ce samedi 24 janvier, Mayenne vivra au rythme de la lecture et de la culture. Dans le cadre de l'événement national "Les Nuits de la Lecture", médiathèques et lieux culturels du territoire proposent une programmation variée et originale, mêlant animations ludiques, jeux vidéo et moments de convivialité. Une invitation à redécouvrir le plaisir de lire autrement.

Le thème de cette année, "Villes et Campagnes", promet de belles découvertes pour les petits comme pour les grands. Pour tout savoir sur les temps forts de cette édition, nous avons reçu Magali Le Guéhennec-Jégo, responsable adjointe des médiathèques et coordinatrice de l'action culturelle à Mayenne.

Programme

Dès 10h, ne manquez pas la grande braderie de documents à la médiathèque de Mayenne. C'est l'occasion idéale de dénicher des pépites à prix doux : livres à 50 centimes, mais aussi des CD, des revues et des jeux.

L'événement propose aussi des activités interactives pour casser les codes habituels de la lecture :

  • Chasse aux tanukis : Des petits personnages s'animent en réalité augmentée via une application mobile. Vous pouvez les traquer à la médiathèque, au Musée, à la Vigie, à l'office de tourisme ou encore à la librairie du Marais.
  • Tournoi de GeoGuessr : Testez vos connaissances géographiques sur le monde, mais aussi sur Mayenne.

En solo ou en équipe, à gagner : des chèques lire de 10€ pour les équipes victorieuses.

Parce que la culture se partage aussi autour d'une table, la médiathèque propose une fin de journée très spéciale :

  • Un repas offert : Soupe, fromage, pain et galette des rois sont offerts par la médiathèque pour un moment de convivialité inédit au milieu des livres.
  • Spectacle final : La soirée se termine en musique avec un spectacle burlesque de la Compagnie Joe Sature.

Découvrez les coulisses de l'événement et le détail des animations avec l'interview de Magali Le Guéhennec-Jégo :

Interview Magali Le Guehennec Jego

Infos pratiques

  • Horaires : Ouverture non-stop de 10h jusqu'à 22h30.
  • Réservations fortement conseillées pour le tournoi de GeoGuessr et la séance "Mimilit part en voyage" pour les 0-6 ans (prévue à 10h30).
  • Lieu : Médiathèque de Mayenne et sites partenaires.
  • Plus d'infos : Programme complet des "Nuits de la Lecture"

