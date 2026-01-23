[Photos + vidéo] Déraillement d'un train à Carentan. La date de reprise partielle de la ligne entre Cherbourg et Caen enfin connue

A partir du 14 février, la circulation des trains entre Cherbourg et Caen pourra reprendre. Elle reprendra en mode dégradé, c'est-à-dire avec une seule voie pour les deux sens de circulation, et une vitesse ralentie. Cela permettra de lancer les travaux pour six semaines de réparation de la voie endommagées par l'accident du dimanche 11 janvier.

Les deux grues Kirow peuvent soulever 150 tonnes chacune, soit 25 éléphants d'Afrique adulte. - Thibault Lecoq

Pour chaque wagon, il faut d'abord retirer le chargement, un par un, puis le déposer plus loin, puis retirer le wagon de la voie endommagée pour le poser, si possible sur la voie saine. - Thibault Lecoq

100 agents sont mobilisés, pour traiter un train long de 640m, soit trois TGV. - Thibault Lecoq

Une fois le relevage fini, place à six semaines de chantier pour réparer les voies. - Thibault Lecoq

Ce chantier coûte 10 millions d'euros à SNCF Réseau, sans compter les pertes d'exploitation. - Thibault Lecoq