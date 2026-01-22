Handball. Ce joueur renouvelle son contrat pour une saison de plus à la JS Cherbourg

La JS Cherbourg rassemble ses forces avant d'affronter Caen, le 6 février prochain. Jeudi 22 janvier, le club sportif de handball confirme que son joueur arrière-gauche Andry Goujon Bellevue prolonge son contrat d'une saison. Le handballeur antillais était arrivé en 2021 chez les Mauves pour signer son premier contrat professionnel. Agé de 26 ans, Andry Goujon Bellevue mesure 1,93m et pèse 90kg. Blessé au ligament en 2024, il avait fait son retour sur le terrain après presque un an d'absence en février 2025.

"Un signal fort de stabilité"

"Désormais lié au club jusqu'en 2027, celui qui a grandi sous les yeux du public mauve confirme son attachement au projet cherbourgeois", explique la direction de la JS Cherbourg. L'équipe conçoit cette annonce comme "un signal fort de stabilité et d'ambition" en misant sur "ses talents clés".