Handball. Ce joueur renouvelle son contrat pour une saison de plus à la JS Cherbourg

Sport. Les handballeurs de la JS Cherbourg vont pouvoir continuer à compter sur Andry Goujon Bellevue. L'arrière-gauche a prolongé d'une saison supplémentaire son contrat d'une saison supplémentaire.

Publié le 22/01/2026 à 18h00 - Par Julien Rojo
Andry Goujon Bellevue a signé pour une saison supplémentaire chez les Mauves. - JS Cherbourg

La JS Cherbourg rassemble ses forces avant d'affronter Caen, le 6 février prochain. Jeudi 22 janvier, le club sportif de handball confirme que son joueur arrière-gauche Andry Goujon Bellevue prolonge son contrat d'une saison. Le handballeur antillais était arrivé en 2021 chez les Mauves pour signer son premier contrat professionnel. Agé de 26 ans, Andry Goujon Bellevue mesure 1,93m et pèse 90kg. Blessé au ligament en 2024, il avait fait son retour sur le terrain après presque un an d'absence en février 2025.

"Un signal fort de stabilité"

"Désormais lié au club jusqu'en 2027, celui qui a grandi sous les yeux du public mauve confirme son attachement au projet cherbourgeois", explique la direction de la JS Cherbourg. L'équipe conçoit cette annonce comme "un signal fort de stabilité et d'ambition" en misant sur "ses talents clés".

