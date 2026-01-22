Manche. Quelles perspectives économiques en 2026 pour les entreprises ?

Mercredi 21 janvier, Florence Kwiatek, présidente de la délégation Cotentin et trésorière de la CCI Ouest Normandie et commerçante au magasin de costumes Les Fous du Roy, était l'invitée du mercredi dans la Manche. Dans cette interview, elle aborde la situation des entreprises, commerces et industries de la Manche, avec un bilan de l'année 2025 et les perspectives pour 2026.

Un bilan en demi-teinte

L'année 2025 a été assez peu calme. "On a des difficultés à obtenir un budget. Il y a des tensions géopolitiques qui font un climat un peu instable, pas très rassurant. Nos entreprises ont besoin de perspectives et de stabilité pour pouvoir les gérer, mettre en place des projets", explique-t-elle. A côté, elle note qu'il existe nombre d'entreprises pépites, avec beaucoup de savoir-faire. Le territoire, selon elle, doit aussi vivre en réseau. "Ce qui va être bon pour un industriel, a forcément de la répercussion sur le territoire commercial. On n'est jamais les uns en face des autres", estime Florence Kwiatek.

L'année 2026 portée pour les grands donneurs d'ordre

Pour 2026, elle voit beaucoup de perspectives, avec l'énergie et le naval notamment. "On a la chance d'avoir sur le territoire des grands donneurs d'ordre qui ont d'énormes projets", assure-t-elle, avec Aval du Futur d'Orano, mais pas uniquement. Ils vont avoir besoin de sous-traiter certaines choses. "Notre but, en tant que CCI, c'est de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, donner de la visibilité", détaille-t-elle. Ainsi les donneurs d'ordre peuvent annoncer leurs besoins et les sous-traitants se positionner, à plus ou moins long terme. Elle ajoute : "La CCI est un accélérateur de business et de réussite."

Toujours besoin de main-d'œuvre

Il y a des difficultés à recruter dans les entreprises. La CCI met en place de formation pour combler les besoins. Il y a aussi un travail sur l'attractivité du territoire pour faire venir des travailleurs issus d'autres régions.