En ce moment J't'emmène au vent Louise ATTAQUE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Quelles perspectives économiques en 2026 pour les entreprises ?

Economie. Mercredi 21 janvier, Florence Kwiatek, trésorière de la CCI Ouest Normandie a tiré les perspectives économiques pour l'année 2026. Elles sont plutôt bonnes, notamment grâce aux grands donneurs d'ordre.

Publié le 22/01/2026 à 10h54 - Par Thibault Lecoq
Manche. Quelles perspectives économiques en 2026 pour les entreprises ?
Florence Kwiatek, trésorière de la CCI Ouest Normandie et présidente de la délégation du Cotentin, entrevoit de bonnes perspectives économiques pour 2026. - Thibault Lecoq

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Mercredi 21 janvier, Florence Kwiatek, présidente de la délégation Cotentin et trésorière de la CCI Ouest Normandie et commerçante au magasin de costumes Les Fous du Roy, était l'invitée du mercredi dans la Manche. Dans cette interview, elle aborde la situation des entreprises, commerces et industries de la Manche, avec un bilan de l'année 2025 et les perspectives pour 2026.

Un bilan en demi-teinte

L'année 2025 a été assez peu calme. "On a des difficultés à obtenir un budget. Il y a des tensions géopolitiques qui font un climat un peu instable, pas très rassurant. Nos entreprises ont besoin de perspectives et de stabilité pour pouvoir les gérer, mettre en place des projets", explique-t-elle. A côté, elle note qu'il existe nombre d'entreprises pépites, avec beaucoup de savoir-faire. Le territoire, selon elle, doit aussi vivre en réseau. "Ce qui va être bon pour un industriel, a forcément de la répercussion sur le territoire commercial. On n'est jamais les uns en face des autres", estime Florence Kwiatek.

L'année 2026 portée pour les grands donneurs d'ordre

Pour 2026, elle voit beaucoup de perspectives, avec l'énergie et le naval notamment. "On a la chance d'avoir sur le territoire des grands donneurs d'ordre qui ont d'énormes projets", assure-t-elle, avec Aval du Futur d'Orano, mais pas uniquement. Ils vont avoir besoin de sous-traiter certaines choses. "Notre but, en tant que CCI, c'est de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, donner de la visibilité", détaille-t-elle. Ainsi les donneurs d'ordre peuvent annoncer leurs besoins et les sous-traitants se positionner, à plus ou moins long terme. Elle ajoute : "La CCI est un accélérateur de business et de réussite."

Toujours besoin de main-d'œuvre

Il y a des difficultés à recruter dans les entreprises. La CCI met en place de formation pour combler les besoins. Il y a aussi un travail sur l'attractivité du territoire pour faire venir des travailleurs issus d'autres régions.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Quelles perspectives économiques en 2026 pour les entreprises ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple