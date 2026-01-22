En ce moment Pourquoi tu restes Amel BENT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Trouville-sur-Mer. Il dégrade un distributeur de billets avec une plaque d'égout en fonte

Sécurité. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, un homme a dégradé un distributeur de billets, pour un préjudice estimé à 15 000€, à Trouville-sur-Mer. Il a été interpellé le lendemain matin par les policiers.

Publié le 22/01/2026 à 08h39 - Par Lilian Fermin
Trouville-sur-Mer. Il dégrade un distributeur de billets avec une plaque d'égout en fonte
Les faits ont eu lieu à Trouville-sur-Mer dans la nuit du 13 au 14 janvier. - Police nationale du Calvados

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il a expliqué aux forces de l'ordre que sa carte bancaire avait été avalée par le distributeur. Un homme a été interpellé pour avoir dégradé un distributeur à billets à Trouville-sur-Mer dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier à l'aide d'une plaque d'égout en fonte. L'homme était en état d'ébriété.

Identifié grâce à la vidéoprotection

C'est grâce aux images de vidéoprotection qu'il a été identifié par les enquêteurs de la police nationale. Le préjudice estimé pour la banque est de 15 000€.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Trouville-sur-Mer. Il dégrade un distributeur de billets avec une plaque d'égout en fonte
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple