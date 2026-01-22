Trouville-sur-Mer. Il dégrade un distributeur de billets avec une plaque d'égout en fonte

Il a expliqué aux forces de l'ordre que sa carte bancaire avait été avalée par le distributeur. Un homme a été interpellé pour avoir dégradé un distributeur à billets à Trouville-sur-Mer dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier à l'aide d'une plaque d'égout en fonte. L'homme était en état d'ébriété.

Identifié grâce à la vidéoprotection

C'est grâce aux images de vidéoprotection qu'il a été identifié par les enquêteurs de la police nationale. Le préjudice estimé pour la banque est de 15 000€.