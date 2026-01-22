En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Futsal. Un choc en Coupe nationale : l'Etoile lavalloise va affronter le Sporting Paris en 16es de finale

Sport. Le tirage des 16es de finale de Coupe nationale de Futsal a été réalisé mercredi 21 janvier. L'Etoile lavalloise affrontera le Sporting Club de Paris, le 14 février.

Publié le 22/01/2026 à 09h55 - Par Simon Lebaron
Futsal. Un choc en Coupe nationale : l'Etoile lavalloise va affronter le Sporting Paris en 16es de finale
L'Etoile lavalloise, ici en Ligue des champions contre Hjorring à l'Espace Mayenne, va affronter le Sporting Club de Paris en Coupe nationale. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une rencontre que les suiveurs de futsal ne s'attendaient pas à avoir si tôt dans la compétition. L'Etoile lavalloise connaît son adversaire pour son entrée en lice en 16es de finale de Coupe nationale, à la suite du tirage effectué mercredi 21 janvier.

Le triple tenant du titre contre le détenteur du plus grand nombre de titres

Le triple tenant du titre affrontera le Sporting Club de Paris, premier poursuivant des Lavallois dans le championnat de D1 et détenteur du plus grand nombre de titres dans cette compétition. Les deux formations de l'élite s'étaient affrontées en finale en 2025.

La rencontre est fixée au 14 février, à Paris.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Matelas anti escarre
Matelas anti escarre Petit-Caux (76370) 110€ Découvrir
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Futsal. Un choc en Coupe nationale : l'Etoile lavalloise va affronter le Sporting Paris en 16es de finale
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple