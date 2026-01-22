Futsal. Un choc en Coupe nationale : l'Etoile lavalloise va affronter le Sporting Paris en 16es de finale

C'est une rencontre que les suiveurs de futsal ne s'attendaient pas à avoir si tôt dans la compétition. L'Etoile lavalloise connaît son adversaire pour son entrée en lice en 16es de finale de Coupe nationale, à la suite du tirage effectué mercredi 21 janvier.

Le triple tenant du titre contre le détenteur du plus grand nombre de titres

Le triple tenant du titre affrontera le Sporting Club de Paris, premier poursuivant des Lavallois dans le championnat de D1 et détenteur du plus grand nombre de titres dans cette compétition. Les deux formations de l'élite s'étaient affrontées en finale en 2025.

La rencontre est fixée au 14 février, à Paris.