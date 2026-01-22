Suisse normande. Pourquoi y a-t-il eu un déploiement des secours et ces routes coupées mardi soir ?

Plusieurs routes étaient coupées à la circulation mardi 20 janvier en soirée à Thury-Harcourt, dans le Calvados. Plusieurs foyers se sont également retrouvés sans électricité dans la soirée.

Une ligne 20 000 volts

Une ligne 20 000 volts a chuté sur la voie publique. De quoi bloquer l'accès à la rue de Beauvoir et à la RD255. Plusieurs gendarmes ont alors été déployés dans la commune, tout comme des sapeurs-pompiers.

Les agents d'Enedis sont aussi intervenus, procédant à la coupure du réseau électrique afin de réparer les dégâts. Cette coupure a privé 34 foyers d'électricité, le temps de l'intervention.