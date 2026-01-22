En ce moment Gabriela KATSEYE
Courseulles-sur-Mer. Un marin blessé évacué de nuit depuis le parc éolien

Sécurité. Dans la nuit de mardi 20 janvier à mercredi 21, une personne a été blessée sur le parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer. La victime a dû être prise en charge par hélicoptère par les secours.

Publié le 22/01/2026 à 09h39 - Par Elvire Alix
C'est l'hélicoptère H160 qui a été mobilisé sur l'intervention. - Marine nationale

Un marin a été évacué en urgence dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 janvier 2026 après un accident survenu à bord d'un navire opérant sur le parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer. L'alerte est donnée en milieu de nuit au CROSS Jobourg, contacté par l'équipage du navire.

Le marin héliporté en urgence

Au vu de la situation, une évacuation héliportée est décidée. L'hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus-sur-Mer, est dépêché sur zone avec à son bord une équipe médicale des sapeurs-pompiers de Tourlaville.

Le blessé a été pris en charge par l'équipe médicale pendant le vol vers l'aéroport de Caen-Carpiquet. A l'arrivée, il est transféré par ambulance au centre hospitalier de Caen, où il est admis aux urgences aux alentours de 3h du matin.

