Boischampré. Une personne grièvement blessée dans une collision entre une voiture et un scooter

L'accident s'est produit dans la soirée du 21 janvier. Peu après 19h, une voiture et un scooter se sont percutés sur la RD958, à hauteur de Boischampré. L'accident a fait deux blessées, dont un grave.

Les victimes évacuées

Les deux blessés ont été transportés au centre hospitalier d'Argentan. L'intervention a mobilisé 9 sapeurs-pompiers jusqu'à 20h30.