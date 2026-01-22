En Mayenne. Pourquoi plusieurs coupures de voies sur l'A81 sont prévues jusqu'en mars ?

Vinci Autoroutes engage un chantier sur l'A81. Des travaux de vérinage, de remplacement des appareils d'appui et d'aménagement des perrés d'un pont enjambant l'autoroute, au niveau de la commune de La Brûlatte, sont prévus du lundi 26 janvier au vendredi 13 mars. Cet ouvrage porte le trafic de la voie communale de l'Herrerie.

Des coupures ponctuelles sur l'A81

"Cette opération vise à maintenir l'ouvrage en bon état et à garantir la sécurité et le confort des conducteurs", précise Vinci. Ce chantier sera conduit dans les deux sens de circulation entre Rennes et Laval. "Des coupures de voies ponctuelles seront programmées", prévient le gestionnaire, qui ne précise pas encore les jours exacts.

La voie communale de l'Herrerie, elle, sera totalement fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux. Une déviation sera mise en place.