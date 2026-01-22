Dépôts sauvages à Laval. Une quinzaine de procédures judiciaires grâce à la vidéoprotection, bientôt une nouvelle caméra

Une quinzaine de procédures lancées contre des auteurs de dépôts sauvages à Laval, c'est le bilan après la mise en service de capteurs photographiques nomades à l'automne 2025 dans le quartier d'Hilard. Cette première caméra permet de détecter rapidement les dépôts sauvages et d'identifier leurs auteurs dans un but de "préserver la qualité de vie sur le territoire", assure la municipalité dans un communiqué.

Des amendes jusqu'à 1 500€

"Lorsqu'un auteur est identifié, des poursuites judiciaires sont engagées", souligne la Ville de Laval. Les contrevenants s'exposent à des sanctions pouvant atteindre 1 500€, conformément à la réglementation en vigueur. L'utilisation d'un véhicule pour abandonner des déchets constitue une circonstance aggravante. La municipalité précise que "les données recueillies sont traitées exclusivement par les services compétents, dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages".

Une seconde caméra bientôt en place

La Ville appelle au civisme et à la responsabilité collective. Elle installera "prochainement" une seconde caméra sur un autre site. En complément de ce dispositif, deux opérations conjointes par mois entre la police municipale et le service de propreté urbaine sont menées de manière aléatoire dans les différents quartiers de la ville, avec le même objectif d'identifier les auteurs de dépôts sauvages constatés et engager une procédure judiciaire à leur encontre.