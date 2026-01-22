En ce moment Gabriela KATSEYE
Podcast. Le duo Félix Mambimbi - Rassoul Ndiaye dans le Débrief 100% HAC

Sport. Les deux joueurs à l'origine du but à Rennes sont les invités du Débrief 100% HAC, jeudi 22 janvier. Au menu : le bon début d'année du Havre en Ligue 1, le mercato, la prolongation de Rassoul Ndiaye, l'acclimatation de Félix Mambimbi, la CAN…

Publié le 22/01/2026 à 10h00 - Par Célia Caradec
Rassoul Ndiaye et Félix Mambimbi sont les invités de l'épisode 2 du Débrief 100% HAC. - Célia Caradec

L'un frappe, l'autre dévie et le ballon termine au fond : Rassoul Ndiaye et Félix Mambimbi, tous deux à l'origine du but du HAC face à Rennes (1-1, 18e journée) sont les invités du Débrief 100% HAC, jeudi 22 janvier, pour évoquer ce début d'année 2026 qui leur sourit.

L'art de convaincre de Bodmer

L'occasion pour les journalistes du podcast, Mathieu Billeaud (Foot Normand), Luc Gallais (Le Courrier Cauchois) et Célia Caradec (Tendance Ouest) d'aborder le mercato déjà bien avancé, avec le retour de Timothée Pembélé et les arrivées de Sofiane Boufal et Lucas Gourna. Que peut bien dire Mathieu Bodmer aux recrues pour les convaincre de signer au HAC, malgré les moyens financiers limités du club ? Sur ce point, Félix Mambimbi, lui-même arrivé l'été dernier de Suisse, nous éclaire : "C'est sa connaissance du foot. Quand il m'a parlé, il connaissait mes points forts, mes points faibles, où je pouvais m'améliorer et ce que ça allait m'apporter."

Les joueurs reviennent sur leur début 2026 avec le HAC.Les joueurs reviennent sur leur début 2026 avec le HAC. - Célia Caradec

Rassoul Ndiaye, l'homme en forme du moment - impliqué sur les trois buts du Havre en 2026 ! - explique les raisons qui l'ont poussé à prolonger son contrat jusqu'en 2028. "J'étais redevable envers le staff, qui est allé à Sochaux me récupérer sans attendre que le club coule", rappelle l'ancien Sochalien. Ce numéro est aussi en partie consacré à la finale rocambolesque de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal.

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et sur les plateformes Deezer et Spotify.

Galerie photos
Les joueurs reviennent sur leur début 2026 avec le HAC. - Célia Caradec

